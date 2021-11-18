快訊

彭帥消失後首發電郵稱「我很好」 WTA主席：高度懷疑真實性

10點開放登記！逾40歲建議可混打 AZ族混打怎麼選就看這張表

蘋果推出自助維修計畫 開放使用者自行修復iPhone與Mac機種

聯合新聞網 / 楊又肇

針對願意自行維修的情況，蘋果稍早宣布推出自助維修計畫，讓使用能透過蘋果原廠零件與工具自行維修iPhone，以及Mac機種。

此項自助維修計畫將從明年初率先在美國地區提供，預計會在後續擴展到更多國家地區，同時首波適用蘋果產品為iPhone 12系列與iPhone 13系列，另外也包含搭載M1處理器的Mac機種。

同時，此項計畫將先對應較容易損壞，並且需要透過更換零件進行修復的模組，包含手機螢幕、電池與相機，而蘋果將在明年稍晚時候增加更多可維修項目。而當使用者需要維修時，即可透過線上訂購原廠零件與維修工具，並且能透過零件回收獲得購買折抵額度。

目前蘋果已經透過全新自助維修線上商店提供超過200款零件與維修工具，讓有能力自行維修的使用者能藉此修復損壞iPhone 12系列，或是iPhone 13系列機種。

蘋果營運長Jeff Williams表示，過去三年已經讓蘋果維修據點數量翻倍成長，使用者可以透過全球超過5000家蘋果授權維修中心，以及2800家獨立微星服務供應商，藉由蘋果提供零件、工具與維修準則修復產品。

而此次增加開放使用者自行維修，對於許多擁有自行維修能力的使用者而言，將會是更方便的選擇，同時也能更快修復手上損壞蘋果產品。

但是對於一般使用者，蘋果依然建議尋求專業維修供應商，透過原廠認證技術人員協助維修會比較適合。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 iPhone

延伸閱讀

DIY魂上身！蘋果將推自助維修計畫 讓你自己修iPhone

高通將發表新世代處理晶片 對抗蘋果M系列

Qualcomm預告下一代Snapdragon處理器 強調沒有蘋果仍穩握龐大發展機會

耽誤員工下班時間檢查包包 蘋果同意賠償新台幣逾8億元

相關新聞

爸爸糟了！蘋果這功能洩特殊癖好 妻兒尷尬目擊「超巨大排球女優」

你知道蘋果的「接力」功能嗎？原本是為了方便使用者切換不同裝置間的工作，不過卻有人夫誤用這功能糗大了。一名網友表示爸爸和媽媽平時共用一組Apple ID，但媽媽卻困擾常跳出「色色的東西」，原PO一看發現不得了，意外得知爸爸的驚人癖好。

機車族必看！7個Google Maps實用小技巧：停車註記、實景校正、分享位置

獺友們平常都是用什麼樣的交通工具通勤呢？如果你是個不折不扣的機車族，那麼日常找吃的跟查詢路線，你都習慣用哪個導航工具呢？我自己習慣用的是 Google Maps，主要是因為它在圖資和功能都很全面，大家應該也知道 Google Maps 很特別的一點就是它具有機車模式，這次我們就整理了七個適合機車族的 Google Maps 小技巧，有興趣的獺友們一起來瞧瞧吧！

Disney+帶頭暴雷劇情！用戶點簡介「驚見結局」哭慘：太無情

Disney+線上串流媒體在台灣12日推出，其主打內容包括迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理及Star的六大品牌，引起不少劇迷及影迷花錢訂閱。然而日前卻傳出有網友要看《冰雪奇緣2》時，發現簡介竟然介紹完全部的劇情，讓他直呼「哪有人劇情簡介這麼長的啦！」

微軟更新作法 未來僅Windows 11 on Arm環境可執行64位元應用程式

雖然微軟很早之前就已經在Windows 10 on Arm環境測試64位元架構應用程式相容性，但在稍早更新聲明消息中表示，未來若要在Arm硬體設備上執行64位元架構應用程式，就必須升級至Windows 11。

能夠自動清空集塵盒！小米掃拖機器人2 Ultra集塵版台灣有望引進

小米掃拖機器人 2 系列產品「小米掃拖機器人 2」與「小米掃拖機器人 2 Pro」先後在台灣上市。據了解，小米掃拖機器人 2 系列除了上述兩款產品外，未來可能還會再推出擁有自動清空集塵盒的「小米掃拖機器人 2 Ultra 集塵版」，該款產品已於 11 月 11 日以「STYTJ05ZHMMG」型號取得 NCC 認證，預期未來有機會在台灣販售。

台灣三星Galaxy Watch4系列 將開放支援ECG心電圖功能

今年8月三星發表的Samsung Galaxy Watch4系列，搭載最新作業平台Wear OS Powered by ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。