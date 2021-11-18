蘋果推出自助維修計畫 開放使用者自行修復iPhone與Mac機種

針對願意自行維修的情況，蘋果稍早宣布推出自助維修計畫，讓使用能透過蘋果原廠零件與工具自行維修iPhone，以及Mac機種。

此項自助維修計畫將從明年初率先在美國地區提供，預計會在後續擴展到更多國家地區，同時首波適用蘋果產品為iPhone 12系列與iPhone 13系列，另外也包含搭載M1處理器的Mac機種。

同時，此項計畫將先對應較容易損壞，並且需要透過更換零件進行修復的模組，包含手機螢幕、電池與相機，而蘋果將在明年稍晚時候增加更多可維修項目。而當使用者需要維修時，即可透過線上訂購原廠零件與維修工具，並且能透過零件回收獲得購買折抵額度。

目前蘋果已經透過全新自助維修線上商店提供超過200款零件與維修工具，讓有能力自行維修的使用者能藉此修復損壞iPhone 12系列，或是iPhone 13系列機種。

蘋果營運長Jeff Williams表示，過去三年已經讓蘋果維修據點數量翻倍成長，使用者可以透過全球超過5000家蘋果授權維修中心，以及2800家獨立微星服務供應商，藉由蘋果提供零件、工具與維修準則修復產品。

而此次增加開放使用者自行維修，對於許多擁有自行維修能力的使用者而言，將會是更方便的選擇，同時也能更快修復手上損壞蘋果產品。

但是對於一般使用者，蘋果依然建議尋求專業維修供應商，透過原廠認證技術人員協助維修會比較適合。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦