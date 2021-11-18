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Moto Watch 100正式揭曉 搭載自製Moto OS、電力續航時間可達2周

聯合新聞網 / 楊又肇

日前已經有相關消息曝光的Moto Watch 100智慧手錶，稍早正式由加拿大電商公司eBuyNow推出，將以99.99美元價格銷售，同時也確認採用自製Moto OS作業系統，而非使用Google的Wear OS，同時電力續航時間可達2周。

硬體規格方面，Moto Watch 100採用圓形錶面設計，並且以消光色澤的鋁合金金屬材質打造，右側則配置兩組實體按鍵，螢幕則採1.3吋圓形LCD面板設計，解析度為360 x 360，錶徑則採42mm設計，重量約為45.8公克，而錶帶寬幅則採20mm規格。

另外，Moto Watch 100內建電池為355mAh，配置藍牙5.0連接規格與GPS，並且支援心率感測、加速感應、陀螺儀，以及光感測元件與血氧濃度量測功能，錶身確定支援5ATM等級防水功能。

錶身提供冰川銀與幻影黑兩種配色選項，預計從即日起開放預訂，上市時間則要等到12月10日。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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