Moto Watch 100正式揭曉 搭載自製Moto OS、電力續航時間可達2周

獺友們平常都是用什麼樣的交通工具通勤呢？如果你是個不折不扣的機車族，那麼日常找吃的跟查詢路線，你都習慣用哪個導航工具呢？我自己習慣用的是 Google Maps，主要是因為它在圖資和功能都很全面，大家應該也知道 Google Maps 很特別的一點就是它具有機車模式，這次我們就整理了七個適合機車族的 Google Maps 小技巧，有興趣的獺友們一起來瞧瞧吧！

2021-11-17 07:30