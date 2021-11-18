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Cisco揭曉多款Webex新功能、硬體 對應更具彈性的遠距辦公需求

聯合新聞網 / 楊又肇

Cisco表示，過去一年已經針對旗下Webex服務增加超過1000項功能，藉此對應後疫情時代的混合辦公模式，同時也強調在經歷疫情影響之後，越來越多的工作者更傾向遠距工作，或是更有彈性的工作模式，因此也讓企業面臨更大的數位化轉型挑戰。

從Cisco的角度觀察，在經歷過去數個月的遠距工作模式之後，更多企業已經認知難以回到過往以聚集在辦公室環境工作的情況，尤其在疫情間幾乎可在不影響產能之下，透過遠距形式完成工作。因此，除了特定必須維持原本工作模式，或是工作模式難以透過遠距形式完成的情況，絕大多數工作者都會希望企業繼續維持遠距辦公，或是採用彈性辦公方式運作。

而如同Zoom、Microsoft Teams、Google Meet等服務因應遠距工作與線上會議使用需求持續更新，Cisco旗下Webex也針對混合辦公模式加入諸多更新功能，甚至近期也加入與其他線上會議服務串接功能，讓使用者無需在不同服務間切換，僅需維持使用Webex即可與Zoom、Microsoft Teams、Google Meet等會議系統連接，藉此增加使用便利性。

目前在Webex增加功能，包含以人工智慧驅動的智慧音訊功能，讓所有聲音能維持相同大小，甚至可以分離講者與背景聲音，而預計在12月加入的人像對焦功能，則可讓線上會議每位與會人員能以單獨畫面顯示，藉此提高參與度，另外也在會議功能加入即時翻譯功能，讓跨國討論可以變得更容易。

另外，Webex加入的協作洞察功能也能分析團隊工作疲勞程度，並且協助管理者確認團隊成員工作狀態，藉此確認是否調整工作內容，避免在彈性工作情況下產生過度疲勞現象，甚至可以透過Thrive Reset協助工作者專注呼吸、休息，或是起身站立、伸展。

至於在硬體設備應用部分，Cisco也宣布推出全新可打造個人化的工作空間的Webex Desk Mini，透過15.6吋互動式螢幕與64度拍攝視角鏡頭、全頻喇叭，以及可消除背景噪音的麥克風陣列，即可快速打造個人遠距工作環境，預計推出淺灰、炭黑，或限量色森林綠、北歐藍或沙漠色，建議售價則995美元起跳，同時也將推出加入新色的24吋Webex Desk，建議售價為1249美元。

此次同步也推出新款數位白板Webex Whiteboarding，可搭配手機、平板、筆電或任何Webex的可觸控裝置使用，並且可透過雙4K鏡頭、定向音頻進行線上會議，並且透過觸控筆及觸控螢幕進行互動討論，本身則對應55吋與75吋，建議售價則分別為8995美元與14995美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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