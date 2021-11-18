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未來結合元宇宙應用 Cisco推出擴增實境會議解決方案Webex Hologram

聯合新聞網 / 楊又肇

Cisco針對後疫情時代越來越普及的混合辦公模式，推出名為Webex Hologram的擴增實境會議解決方案，讓Webex會議功能與更具沉浸互動體驗的3D全息影像結合，藉此縮短線上會議的「距離感」，同時也能銜接日趨普及的元宇宙 (metaverse)應用。

依照說明，Webex Hologram的擴增實境會議解決方案藉由3D全息影像對應一對多，甚至多對多的互動體驗，並且能透過全3D化影像讓與會者透過多角度、真實大小觀看講者，或是展示物品，藉此提高線上會議的真實感與鄰近感，同時也能讓實際展示內容更直覺呈現。

而Cisco目前已經與麥拉倫 (McLaren)車隊合作此項技術，透過Webex Hologram讓設計工程團隊與車隊、車手建立更直覺的互動與溝通，同時也能減少溝通時所產生落差，以及原本溝通所需花費時間成本。

同時，Cisco也說明以此銜接目前市場日趨普及的元宇宙應用，並且認為在此趨勢下能帶動更大發展機會。

目前Webex Hologram已經對外開放申請測試，同時也能串接包含Magic Leap或微軟HoloLens等擴增實境頭戴裝置使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 疫情

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