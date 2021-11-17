能夠自動清空集塵盒！小米掃拖機器人2 Ultra集塵版台灣有望引進

小米掃拖機器人 2 系列產品「小米掃拖機器人 2」與「小米掃拖機器人 2 Pro」先後在台灣上市。據了解，小米掃拖機器人 2 系列除了上述兩款產品外，未來可能還會再推出擁有自動清空集塵盒的「小米掃拖機器人 2 Ultra 集塵版」，該款產品已於 11 月 11 日以「STYTJ05ZHMMG」型號取得 NCC 認證，預期未來有機會在台灣販售。

「小米掃拖機器人 2 Ultra 集塵版」由小米生態鏈企業 - 追覓（天津）信息技術有限公司生產製造，能與 JCZ2102 型集塵座搭配使用，在中國這款產品名稱為「米家集塵掃拖機器人」，由於採用全自動智慧集塵充電座，主打不只能夠掃地、拖地，還可以自動清空集塵盒的功能，也同樣搭載全一代的 LDS 雷射導航，7 月底才在中國開放群眾募資。

「米家集塵掃拖機器人」於 7 月 28 日至 8 月 4 日期間在中國開放群眾募資，建議售價 2,999 人民幣（約合新台幣 13,055 元），眾籌維價格 2,499 人民幣（約合新台幣 10,879 元）。

目前關於「小米掃拖機器人 2 Ultra 集塵版」在台灣的確切上市時間與價格等相關資訊還有待小米方面宣布，而產品規格仍要以台灣小米正式發表為準。

《原文刊登於合作媒體interface，聯合新聞網獲授權轉載。》

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