Sony揭曉原生對應8.6K解析度、加入ProRes格式的CineAlta Venice 2電影攝影機

在2017年宣布推出隸屬CineAlta系列，同時更是全球第一款全片幅CMOS感光元件設計且對應6K解析度表現的電影級數位專業錄影機Venice之後，Sony稍早宣布推出後繼機種Venice 2，並且將原生解析度提高至8.6K。

除了原生對應8.6K解析度，Venice 2更支援對應16階動態色彩範圍的X-OCN RAW格式檔案，以及4K ProRes格式，其中包含4K ProRes 422 HQ與ProRes 4444. A，以及透過韌體升級後支援的Prores 4444 XQ，但ProRes格式目前最高僅能對應4K解析度。

而除了原生對應8.6K解析度版本，Venice 2依然保留解析度為6K規格版本，藉此對應不同市場使用需求。至於機身同樣採模組化設計，因此感光元件模組可交換使用，一樣支援PL接環與E接環，藉此讓對應可使用鏡頭選擇增加。

機身重量則比原本的Venice減少10%，體積更縮減一些，讓電影拍攝操作可以更加輕便，另外也維持雙ISO設定，以及8階可調減光濾鏡，儲存媒介則對應最高傳輸速率可達4.8 Gb/s的AXS記憶卡，藉此取代原本在Venice採用的雙SxS記憶卡卡槽設計。

實際對應拍攝規格部分，8.6K解析度感光元件版本可對應最高30fps的3:2全片幅拍攝，若以17:9或16:9顯示比例則可提高至60fps，而6K (5.8K)解析度感光元件版本則可對應90fps拍攝。而雙ISO設定部分，6K解析度版本仍延續先前的500/2500設定，而8K解析度版本才會調整為800/3200。

目前Sony並未公布Venice 2的具體售價，但確認8K解析度版本將會在明年2月中旬正式推出，6K解析度版本則要等到明年3月中旬之後。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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