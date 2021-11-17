機車族必看！7個Google Maps實用小技巧：停車註記、實景校正、分享位置

這些功能你都會用了嗎？

獺友們平常都是用什麼樣的交通工具通勤呢？如果你是個不折不扣的機車族，那麼日常找吃的跟查詢路線，你都習慣用哪個導航工具呢？我自己習慣用的是 Google Maps，主要是因為它在圖資和功能都很全面，大家應該也知道 Google Maps 很特別的一點就是它具有機車模式，這次我們就整理了七個適合機車族的 Google Maps 小技巧，有興趣的獺友們一起來瞧瞧吧！

一、機車模式

點開 Google Maps，上方就有多種交通工具的選項，像是開車、大眾工具、機車、步行等，那選定好目的地後，直接選擇「機車模式」並開啟導航，準備好後就可以出發

實際測試後，其實在開啟 Google Maps 的機車模式時，是沒有遇到需要自行判斷要不要待轉，或是碰到單行道、以及不小心鑽進小巷子的情況，使用下來的狀況還蠻順暢的。不過也要提醒大家，雖然在騎車時使用了 Google Maps 來導航，但還是要記得判斷路標和路況，像在大馬路上的時候，不能導航跟你說「向左轉」，你就瀟灑的騎過去，還是要看要不要待轉！騎機車通勤的 Linzy 說，她通常都會從馬路的寬度來判斷是否需要待轉，如果要待轉的話就會將車速放慢，才不會來不及切到待轉區，以上小撇步也順帶給剛開始以機車代步的你參考參考

二、路線選項

提到判斷路況，第二點要和大家分享的小技巧就是「路線選項」，點選 Google Maps 右上角的大頭貼，進到「設定」>>「導航」（Android 版本的選項名稱為「導航設定」），接著就會看到「路線選項」，那這邊只要依照自己的需求，來選擇要避開「高速公路」或「收費路段」就行了

三、停車註記

講完了導航，接下來我們來提提停車，騎車的時候應該多少都會遇到在小巷弄找車位的時刻吧，有時候人生地不熟，就會超容易忘記自己將車停在哪。不過只要點擊 Google Maps 上你所在的地點（小藍點），就可以將座標設為「停車位置」，在儲存停車位置後，Google Maps 也會開始記錄停車時間，讓你可以查看車停了多久，也不怕失憶或沒注意到停車時間了，要分享、儲存、刪除也可以直接在同一處做到

雖然說 iOS 版的 Google Maps 僅能註記停車座標，並查看車停了多久，但 Android 版本的 Google Maps 還能夠讓你輸入「停車備註」、「剩餘時間」，並且能夠新增照片，像如果要開車去百貨公司逛街，你停完車時就可以直接把照片新增在這邊，就不會忘記自己停在停車場的哪一區，很方便也很實用

四、確認定位

第四個小技巧時當你出門跟著導航走，但有點發現它一直偏移或找不到位置，發生 GPS 有點不準的情況，在確定不是走到死角後，可以試試將行動網路和 Wi-Fi 都打開，讓手機透過多種方式來確認定位

五、重新校正

但如果還是沒有用的話，這時候可以點選你所在的位置，以實景功能來進行校正，利用 AR 模式來偵測周圍的環境，在使用這個功能前，必須先允許 Google Maps 取用你的相機

接著再將相機鏡頭對準周圍的建築物、商店或路標，也要記得不要對到樹木或是路人， Google Maps 就會重新定位你所在的位置，整個過程其實非常快也很精準，大約花一至兩秒就完成了

六、校正指南針

那如果位置對了，但方向不對那也會是件很傷腦筋的事，這邊要介紹 Android 版本的 Google Maps 內建的「校正指南針」的功能，能更進一步解決小藍點定位不精確的問題

只要點選所在的位置 >> 並選擇「校正」，再按照指示傾斜拿著手機畫八字形並移動手機三次，直到指南針校正完畢，就能提高定位的精準度

七、即時分享

最後，就是 Google Maps 還可以讓你即時分享自己的位置：點擊小藍點，並選擇「分享你的位置資訊」，就能以連結來分享你的位置了。這邊還可以自訂分享連結的期限，也能選擇要用 Gmail、Message、LINE 或是其他 App 來分享位置資訊，分享後就不怕會一直被朋友問「你在哪」或「要到了嗎 ^^?」的問題了，請朋友直接查看連結就好

小結

以上就是七點 Google Maps 的小技巧，我自己覺得實景校正和停車註記的功能很方便、快速，實用性也很高，但回到機車族來說，其實 Google Maps 專門設計給機車用的功能，還是沒有算很多，但這也有可能是在全球的市場中，機車需求目前仍不敵汽車的原因所致，此外，在使用地圖導航時，也必須要考量臺灣平面道路的複雜程度和道路法規等因素，不過目前 Google Maps 的功能，對我而言已經很夠用了。這七點小技巧各位獺友都學會了嗎？還是你早就知道了呢？最後提醒大家上路時一定要記得遵守交通法規，安全第一最重要！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦