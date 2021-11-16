爸爸糟了！蘋果這功能洩特殊癖好 妻兒尷尬目擊「超巨大排球女優」

你知道蘋果的「接力」功能嗎？原本是為了方便使用者切換不同裝置間的工作，不過卻有人夫誤用這功能糗大了。一名網友表示爸爸和媽媽平時共用一組Apple ID，但媽媽卻困擾常跳出「色色的東西」，原PO一看發現不得了，意外得知爸爸的驚人癖好。

原PO在Dcard上分享，自己的爸爸意外「被Apple害慘」。某日媽媽拿著iPad來詢問原PO，不好意思的說一直跳出色色的東西相當困擾。他點進瀏覽器後竟直接開啟xvid*o成人網站，「而且是超巨大兩顆排球的日本女生」，便和媽媽一同目睹這尷尬的瞬間。

兩人雖然尷尬無語「但整個當下內心都在尖叫」，他一眼就看出是爸爸開啟了接力功能，讓他在其他地方正在看的影片意外露了餡。原PO試圖輕描淡寫告知媽媽「呃…這是爸在看片片」，媽媽則不解回應「可是你爸在洗澡欸」，兩人又陷入一陣沉默，最後是媽媽「尬笑」默默離開房間。

原PO表示目前已把媽媽iPad上的接力功能關閉。回想起當時情節，原本想謊稱是廣告，卻又怕被以為是中毒引發更多後續問題。還說「我自己看的話也沒看那麼鬼神級大的，沒想到我爸看的那麼胸」，直呼對於心目中的爸爸有點形象破滅。

不少人看了捧腹大笑，「下一篇 被兒子害慘的我」、「看網站名字就知道老江湖了」、「不孝兒出賣了你老爸」、「害慘你爸的是你」。留言也有人歪樓希望能求到關鍵字，「請問排球那個是…？」 從設定→一般→Airplay與接力，即可更改設定。圖／讀者提供

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