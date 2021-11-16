由精英電腦打造 Qualcomm採Snapdragon 7c的Windows開發工具組於美國銷售

聯合新聞網 / 楊又肇

在今年5月的微軟Build 2021期間，Qualcomm宣布推出第二版設計的Snapdragon 7c處理器，同時更與微軟合作以此處理器打造的Snapdragon Developer Kit開發工具組，稍早已經開放透過美國地區的Microsoft Store銷售，同時也確認由台灣精英電腦 (ECS)以旗下迷你準系統品牌LIVA打造。

建議售價部分，此款Snapdragon Developer Kit開發工具組將以219美元價格銷售，藉此讓更多開發者能以此打造更多適用於Qualcomm常時連網筆電，或是日後預期會推出的常時連網桌機產品使用的應用程式。

另一方面，藉由Snapdragon Developer Kit開發工具組，亦可讓更多OEM業者能以此打造基於Qualcomm處理器的常時連網桌機，藉此擴大Qualcomm與微軟在常時連網PC產品佈局。

規格部分，此款Snapdragon Developer Kit開發工具組採用第二版Snapdragon 7c處理器，正式型號為ECS LIVA Mini BOX QC710，內建LPDDR4記憶體，最高支援64GB eMMC記憶卡容量，連接埠則提供USB 2.0 Type-C (支援PD供電)、USB 2.0 Type-A、HDMI、USB 3.2 Gen 1 Type-A及USB Type-C，另外也配置一組micro SD記憶卡讀卡機，連網部分則支援micro SIM卡插槽、內建eSIM，以及有線網路孔，無線網路則支援802.11ax規格。

整體重量僅為0.23公斤，可以輕易配掛在螢幕背面，或是應用在各類終端設備使用，電源開關位於機身正上方，而電源指示燈號則位於機身側面，作業系統也支援Windows 11，或是向下相容Windows 10。

目前Snapdragon Developer Kit開發工具組僅向開發者提供銷售，暫時尚未開放一般消費者購買，預期明年會有更多以此開發工具組為基礎打造的常時連網PC產品進入市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 Qualcomm

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