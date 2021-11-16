蘋果iOS 15數位身分證功能 讀取設備、系統佈署成本由全民買單

聯合新聞網 / 楊又肇

今年9月確定與美國境內8個州率先合作，將身分證、駕照以數位化形式存入iPhone內使用之後，目前此項合作預計正式上線運作。而從蘋果與各州政府簽訂合約顯示，蘋果將擁有多數技術應用主導權，但相關佈署應用成本則由各州政府承擔。

目前加入支持蘋果在iOS 15版本加入可將身分證、駕照以數位化形式存放於錢包app內，並且當作合法數位化證件使用的各州政府，分別包含亞利桑那州與喬治亞州，以及後來加入的康乃迪克州、愛荷華州、肯塔基州、馬里蘭州、奧克拉荷馬州與猶他州。

而從目前簽署合約中，除了提到蘋果將擁有多數技術應用主導權，更包含相關佈署應用成本由各州政府承擔，亦即會由各州境內居民繳納稅金採購數位化證件讀取設備，以及相關系統建置所需花費。

同時，蘋果也要求州政府必須對身分真偽驗證結果負責，蘋果僅提供相關技術導入，但如何確認數位化證件是否具法律效力，依然是以州政府認可為準。

依照先前說法，蘋果強調與在蘋果錢包app增加信用卡一樣，只要點選「新增卡片」選項，即可透過iPhone拍攝身分證或駕照，並且透過自拍上傳個人頭像進行驗證，當州政府核准之後才會正式將身分證或駕照加入蘋果錢包app內，意味資料審核將全權交由州政府負責，蘋果僅提供將身分證件數位化，以及確保傳輸與存放使用安全相關技術。

至於Google日前也宣布成立Android Ready SE Alliance聯盟，讓Android手機可以變成數位車鑰匙，另外也能化身數位身分證，甚至目前民間也有不少將身分證明數位化的應用技術發展，因此數位化身分證明使用模式，或許會因為蘋果開始與政府機構合作而開始普及。

不過，畢竟並非所有人都使用iPhone，因此這項與州政府合作計畫可能會引發部分納稅人抗議。但不少人更擔心將身分證件數位化，並且存放在手機內，可能會有遭盜用風險，甚至可能會有個資被追蹤情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

數位身分證 駕照 自拍 蘋果 iOS 15

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