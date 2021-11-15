Disney+帶頭暴雷劇情！用戶點簡介「驚見結局」哭慘：太無情

Disney+線上串流媒體在台灣12日推出，其主打內容包括迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理及Star的六大品牌，引起不少劇迷及影迷花錢訂閱。然而日前卻傳出有網友要看《冰雪奇緣2》時，發現簡介竟然介紹完全部的劇情，讓他直呼「哪有人劇情簡介這麼長的啦！」

原PO在PTT上以「哭啊！Disney+帶頭暴雷欸」為題發文表示，自己已經準備好零食、點心後，正準備打開Disney+想補完之前沒看的《冰雪奇緣2》時，透過電腦打開網頁，習慣性點開影片簡介，竟瞬間看到1019字的劇情全文，讓他不禁直呼「X！我被暴雷了！」

「一發現苗頭不對，下意識眼神直接掃到最後面」，原PO解釋，雖然看到很長的簡介讓他感覺不對，但網頁版一打開就是一大串，便直接將全文看到最後，才發現最後一段直接說出結局，讓他氣得大罵「X夭哦，我只是想看一下故事大綱，不是5分鐘看完冰雪奇緣2欸」、「迪士尼你太無情了！無情簡介！無情暴雷！哭啊！」

此文一出，便有許多網友紛紛留言，「這也太無情！結局都寫暴雷無雙殺耶」、「笑死，根本省流量大師，這樣你就不會看啦」、「幫你省時間，讚」、「這絕對是有人故意的」、「暴雷死全家，但真的有夠好笑XD」、「怕你浪費時間雷你一頓」、「爛故事才怕暴雷，好電影就是你知道劇情但是還是會想看下去」、「很正常吧， 不寫清楚點誰知道在演三小」、「正常個屁，哪有人簡介把全部講這麼清楚的」。

商品推薦