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Disney+揪團4人省錢術 網友爆用這招倒賺930元

聯合新聞網 / 綜合報導
Disney+迎接2歲生日並正式進軍台灣及南韓。迪士尼計畫2023年底要在亞太地區提供約50部在地原創劇集。路透
Disney+迎接2歲生日並正式進軍台灣及南韓。迪士尼計畫2023年底要在亞太地區提供約50部在地原創劇集。路透

Disney+線上串流媒體在台灣12日推出，提供一個帳號開啟七個用戶，並允許其中四個用戶同時線上觀看。目前台灣官方一年收費為新台幣2790元，有人在網路「揪團」Disney+，找四人並每人付七百元，但有網友發現，若加上團主共五人成團，等於團主可以免費看還倒賺十元，令不少網友笑說「吃相真難看」。

一名團主在網路論壇「Dcard」發文，希望可以另找四人一起訂閱Disney+，每人一年付七百元。不過，一名網友發現，一年訂閱費為2790元，若四人年付七百元等於2800元，代表團主根本不用付錢，甚至還倒賺十元，該網友直言「想知道如何省錢嗎和她一樣找四個笨蛋出七百元，自己就可以免費看囉」、「真 Disney+省錢術」。

許多網友留言，「最討厭這種主購自己賺免費的人」、「超好笑，吃相超難看」、「真省錢版」、「有夠高招欸，真不可取」、「好賊！」、「好好笑，搜卡稱（用戶名稱）發現他新年願望是存到30萬，請問是這樣存到的嗎？」。

也有網友分享省錢術，如果使用ShopBack購買Disney+，並完成網頁兩項任務，可以獲得「導購420元+任務500元」共920元的回饋金。若該團主成團並完成ShopBack任務，等於賺了930元。

Disney 省錢

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