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Seagate揭曉採NVMe連結規格的機械式硬碟 簡化裝置儲存設備配置、提高儲存容量

聯合新聞網 / 楊又肇

在NVM Express (NVMe)協議近期提出2.0規範，並且加入支援傳統硬碟使用之後，Seagate隨即在開放計算項目大會中公布旗下首款採NVMe介面設計，藉由PCIe通道進行資料傳輸的機械式硬碟設計

在此款硬碟設計中，將可在無須使用任何轉接配件，或是額外加裝控制晶片方式，即可直接連接運作。

而對於實際應用而言，將可簡化儲存裝置連接埠設計，藉此讓設計、安裝都能有更大彈性，例如一般桌機或伺服器設計，都不需要另外保留傳統SATA等舊有連接埠，以及配置額外控制晶片，藉此讓裝置設計可以更加簡化，甚至可針對儲存裝置配置最佳化。

不過，以目前傳統硬碟的資料傳輸速率表現來看，實際上連PCIe 2.0 x1的傳輸頻寬都用不完，但若未來採用更多控制晶片設計，搭配HAMR (熱輔助磁紀錄)技術，預期可讓整體存取效率提升，同時藉由傳統硬碟每單位儲存成本相對低廉許多，因此對於日後資料存放使用需求考以帶來更大好處。

Seagate預計在2022年9月先針對大型用戶提供採用NVMe連結規格的傳統硬碟樣品，但正式商用產品則可能會等到2024年才會正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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