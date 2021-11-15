疑似Galaxy S21 FE實機外觀曝光 採全平面螢幕設計、提供兩種處理器規格

近期開始有消息指稱，三星將在明年恢復實體活動舉辦的CES 2022揭曉Galaxy S21 FE，而近期也開始有疑似實機外觀曝光。

依照Twitter用戶@Abhisheksoni130所分享圖像，顯示Galaxy S21 FE將採用全平面螢幕設計，並且維持中央置頂開孔視訊鏡頭設計，背面則採用類似Galaxy S21系列的主相機模組設計，但顯然並非採用金屬材質，而是以塑膠材質打造機身背蓋，一樣區分三組鏡頭組合，但LED補光燈的位置則不在主相機模組凸起區塊上。

至於相關說法指出，Galaxy S21 FE採用解析度為Full HD+、支援120Hz畫面更新率與螢幕下指紋辨識功能的6.5寸AMOLED螢幕，處理器則一樣配置Qualcomm Snapdragon 888，但部分市場推行版本可能採用三星Exynos 2100處理器，儲存容量則提供128GB或256GB選項。

▲(圖／擷自@Abhisheksoni130個人Twitter帳號頁面)

三星目前顯然已經解決Galaxy S21 FE上市問題，計畫在明年CES 2022期間亮相。而相關消息更進一步透露Galaxy S21 FE將會在1月4日，亦即CES 2022正式開展前一天的活動上正式揭曉，並且預計在1月11日開放銷售。

另外，目前也有消息透露Galaxy S22系列將會在2月8日對外公布，並且在當天開放預購，正式上市時間則是2月18日。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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