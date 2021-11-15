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性價比定位的Moto Watch 100智慧手錶 可能會在近期內公布

聯合新聞網 / 楊又肇
▲(圖／擷自91Mobiles網站)
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先前確定以品牌授權方式，轉由加拿大電商公司eBuyNow推出新款手錶產品後，目前有消息指稱新款智慧手錶將以Moto Watch 100為稱，而91Mobiles網站已經取得相關產品圖像，以及具體硬體規格細節。

依照91Mobiles網站報導指稱，Moto Watch 100採用圓形錶面設計，並且以消光色澤的鋁合金金屬材質打造，右側則配置兩組實體按鍵，螢幕則採1.3吋圓形LCD面板設計，解析度為360 x 360，錶徑則採42mm設計，重量約為29公克，而錶帶寬幅則採20mm規格。

另外，Moto Watch 100內建電池為355mAh，配置藍牙5.2連接規格與GPS，並且支援心率感測、加速感應、陀螺儀，以及光感測元件與血氧濃度量測功能，錶身顯然支援防水功能。

Moto Watch 100將鎖定性價比定位，但不確定作業系統是否搭載Google WearOS，或是其他作業系統。

▲(圖／擷自91Mobiles網站)
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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