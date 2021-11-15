性價比定位的Moto Watch 100智慧手錶 可能會在近期內公布

微軟在日前公布對應教育市場打造的Windows 11 SE，除了將用於本身打造的Surface Laptop SE，更與多家OEM業者合作推出採Windows 11 SE的筆電產品，藉此挑戰過去以Google Chromebook為主的教育市場。而在進一步說明中，微軟也說明此版作業系統與標準版Windows 11的差異，最主要在於是否能使用Microsoft Store服務，另外也無法使用所有對應UWP、PWA或Win32架構的應用程式。

2021-11-14 08:09