性價比定位的Moto Watch 100智慧手錶 可能會在近期內公布
先前確定以品牌授權方式，轉由加拿大電商公司eBuyNow推出新款手錶產品後，目前有消息指稱新款智慧手錶將以Moto Watch 100為稱，而91Mobiles網站已經取得相關產品圖像，以及具體硬體規格細節。
依照91Mobiles網站報導指稱，Moto Watch 100採用圓形錶面設計，並且以消光色澤的鋁合金金屬材質打造，右側則配置兩組實體按鍵，螢幕則採1.3吋圓形LCD面板設計，解析度為360 x 360，錶徑則採42mm設計，重量約為29公克，而錶帶寬幅則採20mm規格。
另外，Moto Watch 100內建電池為355mAh，配置藍牙5.2連接規格與GPS，並且支援心率感測、加速感應、陀螺儀，以及光感測元件與血氧濃度量測功能，錶身顯然支援防水功能。
Moto Watch 100將鎖定性價比定位，但不確定作業系統是否搭載Google WearOS，或是其他作業系統。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
最近夯什麼
▪特斯拉最強勁敵Rivian風光IPO！它是什麼來頭？
▪雙11限時下殺、歷史新低是假的？電商歷史價格用LINE秒查
▪娜美真人版是她！Netflix公佈《航海王》真人版影集主角名單
▪免萬元小米平板5來了 亮點、痛點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言