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微軟：Windows 11 SE不具備Microsoft Store 限定300美元以下筆電使用

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟在日前公布對應教育市場打造的Windows 11 SE，除了將用於本身打造的Surface Laptop SE，更與多家OEM業者合作推出採Windows 11 SE的筆電產品，藉此挑戰過去以Google Chromebook為主的教育市場。而在進一步說明中，微軟也說明此版作業系統與標準版Windows 11的差異，最主要在於是否能使用Microsoft Store服務，另外也無法使用所有對應UWP、PWA或Win32架構的應用程式。

依照微軟說明，Windows 11 SE可視為簡化版Windows 11，而在進一步的說明中，則是確認Windows 11 SE將會是額外獨立使用版本，無法從現有Windows 10升級，本身也不具備Microsoft Store服務，同時也無法使用Win32架構的應用程式，但可以執行各類對應網頁形式的應用服務，因此透過線上形式使用Google Docs、Zoom等服務，基本上都沒有問題。

而相較更早之前曾推出的Windows 10 S Mode，微軟此次推出的Windows 11 SE基本上採與Windows 11相同設計，一樣高度整合雲端同步應用，但是依然保留離線時的使用體驗，另外更加強觸控螢幕與語音互動，甚至也能對應手寫輸入。

不過，整體使用體驗相比Windows 11則是鎖定記憶體在8GB以內、128GB儲存容量以下規格，同時處理器規格也設定在Intel Celeron等級，而搭載Windows 11 SE的筆電產品則鎖定在300美元以下價位，因此跟Windows 10 S Mode的使用訴求有所不同。

此外，搭載Windows 11 SE作業系統的筆電將無法直接升級為標準版Windows 11，加上部分操作介面功能也與Windows 11有所差異，藉此做出明顯定位區隔。

以目前設計來看，微軟推出Windows 11 SE將近一步擴展其教育市場應用範疇，尤其將鎖定預算有限的學齡兒童使用需求，並且強調在沒有網路情況依然可以正常使用多數功能，希望從長時間被Google Chromebook佔據的教育市場搶回更多發展機會，同時也將使OEM業者能藉此打造更多提供教育市場使用產品，藉此推動PC市場產能與銷售動能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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