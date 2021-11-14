Google 教你老舊的電子產品該如何處理？需要面臨的哪些回收挑戰

隨著電子設備的體積縮小且數量不斷增加，有越來越多的電子產品被長期閒置，抽屜或某個角落可能塞滿了手機、音響、隨身聽等老舊電子產品，這些東西該怎麼處理才好呢？

想將老舊的電子產品送去回收，有時候捨不得；送人又不知道二手產品是否能送到需要的人手上；也因此近年來各大品牌愈來愈重視資源利用與永續發展。

為了永續發展，Google 承諾會利用回收材質打造所有的消費性硬體產品。同時，研發更好的技術從廢棄的電子產品中提取原物料，加以回收使用。然而電子產品回收最主要的是問題是使用者對於電子產品的感情已超越了實際使用層面，因此看待老舊電子設備的方式，與看待空保特瓶的角度完全不一樣，導致回收處理老舊電子產品時，需要面臨的各大挑戰。

圖片及資料來源：Google

意識的阻礙

首先，大家沒有意識到其實自己有很多選擇，即便這些方法顯而易見，就像是即使沒有聽過某一部電影，也會知道自己能夠在哪一個熱門串流平台上觀看；也許你忘記了大家熱烈討論的一本書名，但你很清楚知道自己能去哪一間書局買到。

即使人們耳熟能詳的大型電子品牌早已提供回收服務，但電器回收的服務遠遠不具備同等的知名度和意識。即使在網路上快速搜尋就能獲得答案，但那些答案同時會產生更多的問題，包括哪些裝置版本符合回收條件、各種費用項目，以及有哪些值得信賴的回收服務可選擇。

價值觀的阻礙

一部還堪用的老舊筆電「好像」還有點價值。當大家發現自己的電子產品價值比想像中還要低的時候，就會產生失望並且失去將產品做適當換購或回收處理的動力。

有些人覺得一部二手智慧型手機「好像」還能用來當備用機，以免新的手機遺失或損壞。其他電子產品即使不再使用，也還殘留著情感價值，比如一台筆電可能代表著大學的回憶、一台隨身聽能喚起快樂的回憶等等。這些都是真實的價值，並讓回收看起來成為另一種浪費。

資料轉移的阻礙

很多人擁有自己不想要也不需要的電子產品，但裡頭仍然存放著自己的資料。也許硬體並不值錢，不過裡面的文件、照片和影片則是無價。常常想要將舊資料移轉至新的裝置或儲存空間，卻隨著時間的耽擱又成為遙不可期的待辦事項。

圖片及資料來源：Google

尤其當存放資料的裝置越老舊，就越難找到正確的連接線，而且還要想辦法將網路設定好，以及記得如何使用裡面的軟體。目前是有相關的專業服務，但要價不菲。如果裡頭的資料並不是迫切需要，就越有可能將這件事情擱置一旁且無法完成。

安全性的阻礙

即使不需要轉移資料，許多人都會想要在回收或捐贈裝置前將所有資料清除以確保隱私安全。這是一項技術性的任務，不同的裝置和產品須採取不同的資料清除步驟。

與轉移資料的問題一樣，機型越老舊就越難完成清除資料和設定。即使相關的教學資源都找得到，但對於如此低優先順序的任務，要為此付出任何時間或精力都感覺太麻煩了。

方便性的阻礙

沒有人會認為申請退稅是一件方便的事，但它是一件必須要完成的事，而且目前有相關服務能讓這件事情方便「一點點」。相較之下，回收處理老舊電器，理論上比申請退稅還要簡單，但對於大部分人來說，因為優先順序太低，導致阻礙的門檻變得更高了。

如果想要回收一部老舊電器，可能會遭遇到一兩項阻礙，但加在一起就成為不小的障礙，且會需要新的方式才能解決。在那之前，大部分電子品牌的線上技術支援文章可協助找到正確方法移轉或清除資料，而參考 R2、e-Stewards 或 WEELABEX 的認證標章能夠初步確保回收據點是可靠的。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/194532/，聯合新聞網獲授權轉載。》

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