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華碩VivoWatch 5售價10990元起 強化身體數據量測、待機使用時間長達14天

聯合新聞網 / 楊又肇

過去接連推出多款VivoWatch系列智慧手錶後，華碩今日 (11/12)宣布推出旗下第五代智慧手錶VivoWatch 5，標榜能對應長達14天待機續航使用時間，並且對應身心平衡指數、壓力指數、睡眠指數量測，同時也針對心率、運動數據量測作強化，另外也內建NFC感應與iPASS一卡通支付功能，另外更推出搭載LTE獨立連網功能版本。

華碩強調此次在VivoWatch 5加入諸多更新，其中包含採用華碩HealthAI 3.0演算法，搭配微電及光學雙感測元件設計，藉此對應更精準的心率、脈波指數、身心平衡指數、舒壓指數、睡眠與運動數據，更針對20種常見運動，例如室內外跑步、健行、瑜珈、核心運動、室內外腳踏車，由於本身支援5ATM等級的水下50公尺防護設計，因此也能對應游泳運動數據紀錄。

另外，針對進一步的健康管理更加入指尖血氧感測，以及自動感測雙模式設計，另外也能偵測壓力指數，以及睡眠狀況。針對女性設計功能部分，則是加入經期追蹤功能。

搭載LTE連網版本更可自動將健康數據報告與親友共享，同時也支援在緊急狀況下，透過SOS按鈕將所在位置與資料傳送給緊急聯絡人。

至於錶身則採金屬材質與圓形錶面設計，搭配可拆換錶帶，讓使用者能更方便搭配穿著使用。而手錶也提供來電、訊息等通知，以及雙時區顯示等功能。

建議售價方面，VivoWatch 5將以新台幣10990元起跳價格銷售，並且從即日起開放台灣市場上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

睡眠 一卡通 華碩 智慧手錶

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