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Gogoro Network完成武嶺旅遊區沿線電池交換站 預告阿里山路段11月底啟用

聯合新聞網 / 楊又肇

Gogoro Network宣布，從埔里前往合歡山武嶺旅遊區沿線的GoStation電池交換站正式上線，將讓Gogoro與PBGN車款車主可以深入有台灣屋脊之稱的中央山脈，同時也實現許多車主期望騎車環繞台灣半圈的願望。此外，Gogoro Network此次也透露將在11月底前開通前往嘉義阿里山風景區，以及南投日月潭風景區主要省道旁的多個GoStation電池交換站，讓車主從富貴角到鵝鑾鼻、從合歡山到阿里山能騎乘車輛拓展多種國民遊憩踏青路線。

目前Gogoro Network已經完成清境「7-ELEVEN 見晴園店站」、省道台14號上「中油台一加油站」與「中油聖本篤加油站」等GoStation電池交換站佈建，目前更已經正式啟用，以多達100顆電池提供計畫騎車上山的車主使用。

其中，位於清境風景區內7-ELEVEN 見晴園店旁的GoStation電池交換站，將可提供超過20位車主一起探索武嶺使用，藉此補齊騎上武嶺最後24.3公里距離，同時垂直爬升1667公尺，可達到海拔3275公尺高度。

不僅如此，Gogoro Network更持續加強、完善經由不同路線前往日月潭風景區的電池交換站，包含從埔里往南出發沿省道台21線路段，新增中油巨大站、中油魚池站兩個GoStation電池交換站，提供超過50顆電池讓車主交換使用，以及從南投市及名間鄉向東出發，在集集鎮原有的兩個GoStation電池交換站之外，更在省道台16線新增中油新集集站與中油集鹿站，搭配現有位於日月潭邊的台灣聯通日月潭中興場站及水里鄉的兩個站點，將使日月潭景區周邊有足夠GoStation電池交換站提供使用。

至於此次預告將在11月底前完成、可直達阿里山風景區的阿里山公路 (省道台18線)路段設置GoStation電池交換站，沿路新設立GoStation站點包括中油信泰站、中油吳鳳廟站及中油石卓站，總計投放超過80顆電池，讓車主能透過省道台1線、台9線搭配台18線登上阿里山。

從2017年率先完成西部走廊串接，讓車主能實現北高縱走，而在2019年初更完成全台環島串聯，實現電動機車環島目標，後續更持續在台灣東部持續佈建更多電池交換站，讓車主能更安心實現環島需求，同時也增加東部地區車主人數。

而此次啟用從埔里前往合歡山武嶺旅遊區沿線的GoStation電池交換站，同時即將開放前往嘉義阿里山風景區，以及南投日月潭風景區主要省道旁的多個GoStation電池交換站，意味Gogoro Network接下來將積極擴展台灣山區電池交換站數量，讓車主能更安心使用。

Gogoro Network現階段已經在全台地區營運與建置中的電池交換站數量已經超過10723座，分別遍佈在全台2332處，成為全球圳最大規模、穩定且聰明的電池交換系統，更深入便利商店、量販店、加油站、停車場、捷運站、餐廳，以及風景區等使用場景，而累積使用人數更超過43萬人，進行超過2.2億顆的電池交換數量。

在接下來規劃中，Gogoro Network將積極在台建置可提供100顆以上電池數量規模的Super GoStation電池交換站，藉此滿足超過1000名車主電池交換使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

阿里山 Gogoro 合歡山 武嶺

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