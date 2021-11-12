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Disney+今在台上線！晚上8點「A Night of Disney+ 夢想之夜」在哪可以看？

聯合新聞網 / 電獺少女

我要看星際大戰！

許多人期待的 Disney+ 終於在今日（11/12）上線了！今天晚上八點也邀請到了華語流行天后張惠妹與嘻哈男神瘦子共同進行以「A Night of Disney+ 夢想之夜」為主題的線上開幕演唱會，除此之外天籟美聲聞名的「希望兒童合唱團」也會參與其中，將帶給觀眾一場融合國際視野與在地元素的音樂饗宴

今日（11/12）的線上演唱會直播將會準時在 8 點於以下的頻道播放：國家地理、衛視中文台、衛視電影台、FOX MOVIES、FOX 以及 Disney Channel，或是透過 DisneyPlus TW YouTube、Yahoo 鎖定線上首播也都能觀賞到哦！

Disney+ 主打每月只需要 270 元就能享受到包含迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及 Star 等六大標誌性品牌旗下精采的娛樂內容，相信許多迪士尼的影迷都非常期待能回味小時候自己所喜愛的卡通內容，裡頭擁有 1,200 部電影、16,000 部影集可供線上觀看

雖然知道這個 Disney+ 將會上市的訊息很久了，但一想到今天晚上可以好好的回味星際大戰等等影片還是感到非常興奮！有獺友們也打算要加入 Disney+ 的行列嗎？編輯自己的話是一定會加入，因為已經找好家庭成員要一起來回味小時候喜歡的卡通啦！

（資料來源：Disney+ 新聞稿）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

Disney 卡通 演唱會 電影 迪士尼

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