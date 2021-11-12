台灣大哥大、凱擘大寬頻在台推出Disney+專屬方案 最多省近6萬

Disney+在台合作電信營運商台灣大哥大，以及數位有線電視營運商凱擘大寬頻宣布，將針對Disney+服務推出專屬資費方案，其中申請Disney+ 台灣大哥大「好速成双」資費方案，即可在合約期間節省近6500元，並且提供最高2萬momo幣回饋優惠，台灣大哥大表示將打造「Disney+ 台灣大新生活主張」體驗。

台灣大哥大總經理林之晨表示，目前以電信營運商與迪士尼合作Disney+服務，並非僅聚焦在服務產品推廣銷售，更包含服務背後在地運作所需網路機房資源，加上先前與NVIDIA GeFoce NOW服務合作，目前將會針對服務使用需求持續擴建網路機房資源，讓台灣地區使用者能以在地傳輸形式使用服務。

此外，由於此次合作談論敲定時間關係，初期在台上市會先以此次公布資費方案為主，但未來與迪士尼方面確實也會有更多深入合作。

天外奇機專案：提供月付818元的驚奇版方案，與5G網路吃到飽的月付1399元夢幻版方案，並且最低能以0元購買iPhone 13，同時可享Disney+免費觀看服務。

門號總動員專案：提供新辦、攜碼或續約使用台灣大哥大門號，即可在合約期間節省6480元，並且最高加贈21600 momo幣，一樣可享Disney+免費觀看服務。

好速成双專案：搭配台灣大哥大家用寬頻服務，讓使用者僅以驚奇版或夢幻版門號方案費用，最高可在合約期間省下超過23000元，甚至最高可節省近6萬元。

友你真好專案：針對既有用戶，台灣大哥大提供每月折抵服務，合約期間最高可折抵超過4000元折抵金額。

嚐鮮特攻隊專案：藉由電信帳單小額代收，在11月底申辦即可加贈Google Play Store或App Store購物金120元。

另外，申辦天外奇機專案、門號總動員專案與好速成双專案，並且指定申請1399元以上專案，即有機會獲得台灣大哥大特製玩具總動員系列公仔、怪獸大學系列保溫瓶、怪獸大學系列卡套組合。而台灣大哥大也準備將台北信義威秀直營門市打造為全台首間Disney+主題門市，藉此宣傳Disney+服務內容。

而在凱擘大寬頻方面，則是推出申辦120M以上光纖上網＋HD99高畫質套餐，即可享有兩年Disney+服務免費觀看，以及新申辦且年繳1620元，即可以半年訂閱費用觀看一年份的Disney+服務內容，另外也會針對不同方案推出漫威與公主系列迪士尼公仔組合。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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