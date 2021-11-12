Disney+正式在台上線 同樣加入IMAX Enhanced播放格式

上個月確認進駐台灣市場，並且從即日起在台正式上線的迪士尼串流影音服務Disney+，目前已經正式開放台灣地區消費者訂閱使用。

雖說近期接連開通亞洲地區服務市場是早已規劃安排，但從Disney+正式上線屆滿兩年，目前在美國等市場在內的總持續增加訂閱使用人數已經開始出現趨緩，此時佈局亞洲市場顯然將使Disney+訂閱使用人數再次往上增長，尤其在台灣市場擁有高度手機持有率，同時行動網路使用比例也相當高，甚至幾乎不少人均使用4G網路吃到飽方案，因此也大幅增加串流影音服務使用意願。

資費方案部分，Disney+在台將以每月新台幣270元，或是年繳新台幣2790元兩種訂閱方式使用，將可在智慧型手機、平板、PC、連網電視，以及包含PlayStation 4、PlayStation 5與Xbox One等遊戲主機使用。

單一訂閱方案下最多可建立7個家庭成員身分，最多支援4部裝置同時觀看，或是最多在10台裝置下載內容觀看，同時也提供兒童模式與GroupWatch共同觀看功能，基本上與美國、香港地區提供服務相同。

至於影音規格部分，最高提供4K解析度、支援HDR內容播放，部分影片內容更相容HDR10或Dolby Vision格式，近期更宣布加入支援IMAX Enhanced播放格式，首波對應13部漫威宇宙電影。聲音部分則支援Dolby Digital環繞音效，甚至部分影片內容更支援Dolby Atmos全景聲輸出。

內容部分，Disney+提供迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及Star六大品牌收錄電影及影集內容，其中包含Disney+專屬原創內容與特輯，另外也包含國家地理紀錄片及Star頻道。在台灣地區推行服務，同時也會Star頻道內容提供包含《用九柑仔店》、《想見你》、《比悲傷更悲傷的故事》等台灣拍攝影集與電影，同時也會收錄包含《拆彈專家2》、《葉問》香港等電影作品。

在11月12日晚間8點更為了迎接Disney+正式在台上線，同時慶祝服務上線兩週年，迪士尼將舉辦「A Night of Disney+ 夢想之夜」活動，並且由藝人張惠妹、饒舌歌手瘦子擔任表演嘉賓，將透過國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台、Fox Movies、Fox，以及迪士尼頻道播出，另外也會透過Disney+台灣官方YouTube頻道，以及Yahoo奇摩線上服務播放。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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