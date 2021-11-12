微軟攜手Meta 讓Microsoft Teams與Workplace平台整合

Meta宣布與微軟合作，將使旗下企業線上協作服務Workplace與微軟提供的Microsoft Teams服務整合，讓使用這兩項服務的企業用戶無須在不同服務間切換，例如可讓Workplace用戶直接參與Microsoft Teams的線上會議，而Microsoft Teams用戶則可直接檢視Workplace內容。

在此之前，微軟已經宣布將使Zoom、Cisco會議系統用戶能直接參與透過Microsoft Teams會議，並且計畫在明年繼續加入支援Bluejeans與GoToMeeting系統整合，讓線上會議可以變得更簡單。而此次與Meta合作，不僅希望能讓Microsoft Teams與Workplace服務有更深層整合，甚至也能對應Meta未來在元宇宙建構全新線上辦公互動使用模式。

另一方面，藉由與Microsoft Teams服務整合，實際上對於目前使用人數相對較少的Workplace服務來說，顯然也會帶來較大利益。目前Microsoft Teams全球累積用戶數量約達2.5億人，而Workplace在全球累積用戶人數約在700萬左右，接下來與Microsoft Teams整合之後，預期將能藉此帶動Workplace服務使用人數增長。

同時，由於Microsoft Teams與Workplace兩種服務雖然都是主打線上協同作業與企業溝通，但兩者之間仍有不同強項與使用訴求，因此兩項服務整合亦可帶動互補效益。

目前Workplace已經支援微軟Office 365、SharePoint、Azure Active Directory、OneDrive等服務，而接下來預計也會讓Microsoft Teams服務進駐旗下Portal系列視訊設備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦