「撞臉」世界名畫？Google讓你比對寵物和歷史名畫有多像
結合旗下Arts & Culture資料內容，Google宣布推出結合人工智慧比對方式，讓使用者能透過新增家的寵物肖像 (Pet Portraits)自行上傳居家寵物照片，藉此尋找是否與歷史名畫作品「撞臉」。
以技術層面來看，其實就是透過人工智慧分析比對方式，利用類似Google圖片搜尋方式，在眾多Arts & Culture資料內容中尋找是否與上傳照片相似的名畫作品。
目前此項服務已經開放Android或iOS平台的Google Art & Culture app使用，而在完成分析比對之後，使用者可以選擇將分析結果分享到線上社群服務，或是下載靜態及動態圖片內容。
Google增加此項功能，自然是希望藉由趣味方式，透過有寵物的用戶族群擴散分享，讓更多人可以接觸Arts & Culture服務。
除了此次增加的寵物肖像功能，Google Art & Culture app先前已經分別加入藝術投影機 (Art Projector)、調色盤 (Color Palette)、藝術濾鏡 (Art Filter)等相機拍攝功能，其中也包含可將個人自拍照上傳，藉此尋找相似的歷史名畫。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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