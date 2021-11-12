Google Search新增釣魚小遊戲？搜尋「askew」、「PacMan」都有驚喜
Google可能在悄悄測試Google Search新功能，當Google Search無法搜尋到與關鍵字詞相關內容時，就會呈現疑似雪怪的角色在冰上釣魚的畫面。
目前此項功能顯然僅限特定情況下才會出現，依照TechDows網站報導指出，此畫面是在使用Mozilla的Firefox瀏覽器，並且在未登入個人Google帳號情況下，讓Google Search進行過去一小時的內容搜尋，當無法搜尋到與輸入關鍵字相符合結果時，就會以隨機形式出現。
但若改為Chrome瀏覽器，或是以Chromium架構打造的Microsoft Edge瀏覽器，在相同情況下均無法出現相同結果，僅會以現有預設畫面提示未能找到相符合搜尋結果。
因此從此情況判斷，Google顯然是透過特定情況測試使用者反應，或許之後才會成為Google Search正式功能。
在無法找到相符合搜尋結果的釣魚畫面中，使用者可以點按魚餌進行釣魚，但似乎僅會呈現隨機釣到物品，例如罐子、魚、結冰的魚、靴子等，而疑似雪怪的角色則會將釣到物品丟到一旁水桶內。
類似設計，Google目前也在Chrome瀏覽器無法連線時，提供離線小恐龍遊戲，而在Google Search輸入「PacMan」的話，則可開啟過去曾經作為Google Doodle塗鴉作品的小精靈遊戲內容。另外，在Google Search欄位輸入「do a barrel roll」時，搜尋結果畫面就會向右360度翻轉一圈，輸入「askew」則會讓搜尋結果畫面以歪斜形式呈現。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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