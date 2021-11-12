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解決技術問題、資料備份需求 蘋果向小型企業推出Apple Business Essentials訂閱服務

聯合新聞網 / 楊又肇

針對員工人數在500人以下的小型企業，蘋果宣布推出名為「Apple Business Essentials」的訂閱服務方案，藉此提供完善的裝置管理、24小時的蘋果技術支援，以及便利的iCloud線上儲存服務，並且能依照企業使用需求提供不同訂閱方案選項，同時跟蘋果其他訂閱服務一樣，企業可隨時依照使用情況更改訂閱服務方案，或是選擇中止。

不過，使用此項服務的前提，企業必須選擇使用蘋果硬體設備，例如iPhone、iPad或Mac，因此推動此項訂閱服務方案，顯然也是希望推動企業導入蘋果硬體設備使用比例。另一方面，若企業選擇使用此方案，同時也能減少配置IT技術人員的成本支出，轉由蘋果技術人員協助解決各類裝置、服務等疑難雜症。

「Apple Business Essentials」訂閱服務方案涵蓋協助企業準備提供給新人使用設備，或是員工自行攜帶使用裝置，其中包含完成設備基礎帳號，以及Wi-Fi、VPN等連接需求設定，另外也能透過服務專用app讓員工可以方便下載企業內部工作所需軟體，例如Cisco Webex或微軟Word等辦公工具。

此外，訂閱服務方案內容也能協助企業IT人員管理內部使用硬體設備，例如透過FileVault加密功能確保儲存在裝置上的資料安全，或是透過主動上鎖功能保護不慎遺失或遭竊的裝置內存放資料，另外也會在確保裝置內存放企業使用資料安全之餘，同時保護使用者的個資隱私。

而訂閱服務方案同時包含iCloud儲存方案，因此可以提供資料同步備份、檔案儲存，以及線上協作使用，並且能在員工更換使用裝置時，快速將原本使用資料移轉到新裝置上，確保工作銜接流暢度。

至於在技術支援部分，「Apple Business Essentials」訂閱服務方案提供24小時的蘋果技術支援，其中更同時包含AppleCare+延長保固，因此即便使用裝置損壞、故障，亦可透過蘋果技術支援快速尋求維修協助 (但會有一年內提供最多兩次維修的限制)，裝置使用者可以直接透過專用app線上預約技術支援服務，若是裝置需要維修的話，最快會在4個小時內即可讓使用者將裝置取回，並且能繼續辦公。

費用部分，目前區分每月以2.99美元訂閱，僅對應單一裝置使用需求，並且提供50GB iCloud儲存容量的方案，以及可對應三台裝置、iCloud儲存容量可達200GB，每月以6.99美元訂閱方案，另外還包含同樣對應三台裝置，但iCloud儲存容量增加至2TB，每月以12.99美元價格訂閱方案。

目前「Apple Business Essentials」訂閱服務方案僅先從即日起開放美國境內企業用戶登記試用，正式推出時間則會安排在2022年春季。而接下來是否會在美國以外地區提供服務，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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