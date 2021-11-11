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讓VTuber「絆愛」更像真人 LINE打造即時互動語音對話系統

聯合新聞網 / 楊又肇
▲運用HyperClova技術打造可即時互動的語音對話系統
▲運用HyperClova技術打造可即時互動的語音對話系統

在持續精進旗下人工智慧Clova技術之下，LINE在稍早舉辦的LINE Developer Day 2021活動中，宣布以今年6月推出對應GPT-3規模等級的HyperClova為基礎，打造可自然互動的語音對話系統。

在此次打造的語音對話系統中，LINE更以虛擬YouTuber「絆愛」 (キズナアイ)作為示範，藉此呈現透過即時語音輸入，讓系統理解之後做出即時回應，甚至可以搭配生動的肢體動作表現加強互動性，未來甚至可以依照需求調整音調、口吻，以及互動外貌，作為更真實的數位助理服務、客服系統，或是更多人機互動介面應用，另外也能透過不同外貌增加使用者互動感。

▲透過虛擬YouTuber「絆愛」作為示範

依照LINE說明，此項基於HyperClova (註)的語音對話系統，將會透過語音識別方式，將使用者說話內容轉換為文字，進而透過HyperClova進行內容分析、理解之後，構思合適回應內容，並且轉換為數位語音內容播放，藉此與使用者產生「互動」。

▲互動流程一樣透過語音識別方式將說話內容轉換為文字，讓系統分析理解之後，將所作回應內容以文字轉換成語音方式播放，藉此讓使用者知曉
▲互動流程一樣透過語音識別方式將說話內容轉換為文字，讓系統分析理解之後，將所作回應內容以文字轉換成語音方式播放，藉此讓使用者知曉

目前此項語音對話系統是以日文作為主要支援語言，但未來也會持續加入更多語言，並且支援影像識別理解，因此預期未來也會串接更多應用模式。而從運作結構來看，此項語音對話系統亦可透過模組化方式串接不同數據資料庫，甚至可以對應公開數據內容，藉此擴充互動能力。

▲藉由模組化，讓語音對話系統可以持續「升級」
▲藉由模組化，讓語音對話系統可以持續「升級」

另外，除了應用在語音對話系統，LINE也強調可將HyperClova用於文字識別理解，並且重新詮釋內容，其中包含能將複雜的產品說明文字以精簡摘要方式呈現，甚至可以依照需求調整精簡程度，藉此說明HyperClova在文字理解能力表現。

▲藉由文字內容理解分析能力，藉此對應文字內容重組詮釋功能
▲藉由文字內容理解分析能力，藉此對應文字內容重組詮釋功能

而在能夠深入理解文字內容，並且將內容重新詮釋，更代表可以透過HyperClova整合更多需要運用文字理解的應用服務，甚至可以搭配影像、影片理解發揮更大應用功能。

註：HyperClova是由LINE母公司NAVER打造，最初是以韓文內容理解為主，並且對應2040億組參數，相比OpeAI建構的GPT-3自然語言模型對應參數達1750億組更多，意味能在語言理解上有更精細識別能力，但其中可能也與不同語言模型建構設計差異有關，尤其HyperClova初期更是僅聚焦在韓文內容，在語言文法結構不同情況下，自然也會反應不同參數規模，例如即使GPT-3語言模型已經可以對應流暢的英文語意理解，但對於中文等語意理解仍有待加強。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言 LINE YouTuber

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