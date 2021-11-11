Airbnb公布多項服務更新 確保房東權益、迎合彈性工作旅行需求

針對後疫情時代的改變，Airbnb表示使用者開始選擇結合遠距工作與生活的旅行方式，因此在稍早舉辦的冬季發表活動中公布近50項服務更新。

Airbnb共同創辦人暨執行長Brian Chesky表示，若加上此次宣布更新服務，今年已經累積推出約150項更新，藉此因應後疫情時代所產生變化，並且配合全球各地區開始放寬跨國及國內旅行的限制，讓更多使用者能配合Airbnb服務跨入結合遠距工作與生活的旅行方式。

▲Airbnb共同創辦人暨執行長Brian Chesky

依照Airbnb統計數據顯示，使用者在長期住宿的花費遠比過往更高，同時有多達30%以上使用者選擇長期居住在不同地區，過去1年內約有近10萬名使用者透過Airbnb服務在外旅行居住，其中有一半使用者在旅行期間住過兩個以上房源。

而在這些使用者中，年齡介於60歲至90歲的使用者選擇長期住宿的次數，遠比其他年齡層的使用者更高。

由於遠距工作、彈性辦公模式逐漸普及，因此也讓更多人在時間上更有彈性，因此也讓旅行時間長度拉長。在眾多Airbnb使用者中，約45%比例使用者入住時間至少為一周，而在美國境內於周末及連續假期，以及三到四晚的住宿時間相比2019年成長約達33%，至於在全球地區有更多家庭使用者選擇在周間旅行，其中在周一及周二的住宿比例也有明顯成長。

此次在冬季發表活動中公布近50項服務更新，其中「AirCover」、「WiFi已通過驗證」、「更加隨心所欲」、「向超讚房東提問」等進階服務，目前都已經正式上線，而更智慧的「旅程」分頁則預計在今年底前上線。具體服務細節，分別如下：

「AirCover」

越來越多旅客選擇住進 Airbnb，這也意味著有越來越多人想要趁此熱潮加入房東之列。

為了提供Airbnb 現有的四百多萬名房東更多保障、也讓新加入的房東們更便於上手，Airbnb 隆重推出 AirCover 服務 ，為每位 Airbnb 房東提供最全方位的保障，包括一百萬美元（約合新台幣二千八百萬元）的損害保障以及另一百萬美元的責任保險。AirCover 也納入房東收入損失以及深度清潔等多項保障。

「WiFi已通過驗證

Airbnb調查顯示，對台灣旅客來說，搜尋住宿時不可或缺的條件為房源是否能提供快速且穩定的Wi-Fi。

值得注意的是，超過三成55歲以上的受訪者更重視Wi-Fi品質，超越其他年齡層。無獨有偶，根據Airbnb內部統計顯示，旅客在2021年搜尋房源是否有Wi-Fi高達近288萬次，可見其對旅人的重要性。

現在起，Airbnb房東可以利用 Airbnb 應用程式測試並驗證房源內的網路速度。有了這項服務，旅人們在 Airbnb 時無需再擔心錯過 Zoom 會議或是無法流暢地觀看最愛的串流節目。

「更加隨心所欲

有近三分之二的台灣旅客在接受調查時表示，規劃旅行時其首重可隨時旅行的高度彈性。

2021年上半年， Airbnb 推出彈性日期與彈性目的地的全新搜尋功能之後，全球旅客在Airbnb平台上已使用該功能超過五百萬次。

隨著旅人們越來越隨心所欲，Airbnb 將此彈性搜尋日期延伸到可搜尋未來 12 個月的預訂，除了更彈性的旅遊日期搜尋之外，也新增更多獨特房源的類別，包含遠離公共電網、可 ski-in/ski-out 的雪場住宿、豪奢房源以及另類房源等。

「向超讚房東提問」的擴展內容

Airbnb 調查顯示，有三分之一的台灣受訪者願意在旅遊時出租其住家或房間，超讚房東獨家指導功能將有興趣成為 Airbnb 房東的民眾與該區域的 Airbnb 超讚房東之一進行配對，潛在房東可獲得超讚房東的獨家經營心法。

該功能上線迄今，有超過六萬個房東使用此功能。今天，Airbnb 將超讚房東獨家指導的新功能延伸到全球 30 多個語言以及 196 個市場。

「更智慧的「旅程」分頁

Airbnb 重新設計旅遊分頁功能，旅客們可以將其所需的旅遊資訊統一整合。更智慧、直覺的分頁設計新功能包括入住倒數、入住細節、現有與未來的預訂以及客製化的體驗建議等。

從此之後，旅客們可以花更少時間處理繁瑣的預訂規劃，更專注享受其旅程。

更多更新功能

更多更新功能，還包含加入超過60種語言的翻譯功能，讓使用者能更方便觀看Airbnb上的評價內容，另外也包含確認房源是否對行動不便的使用者友善。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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