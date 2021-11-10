微軟擴大進軍教育市場 推出Widows 11 SE與Surface Laptop SE

今年10月初宣布推出Windows 11作業系統，微軟更進一步鎖定教育市場推出更適合學習環境使用的Windows 11 SE作業系統，並且同步揭曉對應學生使用需求打造的Surface Laptop SE，另外也宣布與宏碁、華碩、Dell、Dynabook、富士通、HP、JK-IP、聯想及Positivo等品牌業者合作搭載Windows 11 SE作業系統的筆電產品。

微軟表示，Windows 11 SE將以Windows 11為基礎，並且針對教育環境使用需求調整，在美國市場更針對8年、12年學制提供最佳化設計，其中整合包含Word、Excel、PowerPoint，以及OneDrive在內的Microsoft 365教育版服務，除了說明配合連網功能銜接各類學習資源，更強調即使在離線狀態下，依然可以對應完整使用體驗。

不僅與Windows 11維持相同使用介面與操作體驗，Windows 11 SE也提供快速切換左右分隔頁面等顯示方式，另外也加入能與OneDrive同步儲存資料功能，更針對閱讀需求加入自動朗讀、調整文字、頁面色調等選項。

▲Windows 11 SE作業系統操作介面與使用體驗，基本上與Windows 11相仿

▲藉由加強的閱讀模式進行學習

而藉由內建Microsoft Edge瀏覽器，更可原生相容各類網路服務，同時也能支援Zoom、Chrome瀏覽器等服務，藉此對應後疫情時代的遠距教學，或是整合網路學習資源的上課使用模式。另一方面，微軟也強調Windows 11 SE同樣確保使用者隱私安全，並且能配合學校IT人員管理Windows 11 SE作業系統所使用應用服務。

至於在教學應用部分，透過Microsoft 365教育版服務資源整合，更可讓老師更容易檢視批改學生繳交作業、報告，並且能透過數據分析方式確認學生學習狀況，並且分析各個學生在不同課程學習結果上應該加強部分。

▲老師可以透過資料整合快速分析不同學生學習成果

同步推出價位更親民的Surface Laptop SE

微軟此次也同步宣布推出針對學習使用的Surface Laptop SE，並且將價格設定在249.99美元，相比去年推出以549.99美元起跳價位銷售的Surface Laptop Go更加親民。同時，微軟更強調Surface Laptop SE容易維修特性，並且能以更親民價位讓家庭預算有限的學生也能容易購買使用，避免在學習上產生數位落差。

▲Surface Laptop SE

硬體規格部分，Surface Laptop SE採用11.6吋、解析度為1366 x 768與16:9顯示比例的TFT LCD螢幕，並且採用Intel Celeron N4020或N4120處理器，配置4GB或8GB DDR4記憶體，採用64GB或128GB儲存容量，可對應長達16小時待機電力使用時間。

連接埠則提供USB-A與USB-C介面，視訊鏡頭則對應100畫素規格，可拍攝720P 30fps影片內容。

▲配合內建無線網路、藍牙連接功能，讓使用者能上網查詢各類資料，或是連接各類藍牙周邊配件

▲11.6吋螢幕對於學齡兒童足夠使用

機身部分則採用塑膠材質與一體成形設計，配色僅提供冰川色選項，並且配置完整鍵盤，但並未配置指紋辨識器，螢幕上蓋約可對應1135度上掀角度，本身也搭載韌體形式的TPM安全設計，藉此確保資料存取安全。

除了本身推出Surface Laptop SE，微軟也與宏碁、華碩、Dell、Dynabook、富士通、HP、JK-IP、聯想及Positivo等品牌業者合作，預計在市場上推出更多搭載Windows 11 SE作業系統的筆電產品，藉此讓更多學生選擇使用。

微軟預計在2022年初正式推出Surface Laptop SE，品牌業者打造的Windows 11 SE作業系統應用筆電產品預期也會在相近時間推出。

與Google的Chromebook爭奪教育市場

過去不少教育市場使用筆電需求，已經被Google以價格更親民的Chromebook搶下，因此在此次宣布推出Windows 11 SE作業系統中，微軟強調能發揮更完整應用功能，即便在離線狀態下也能保有完整使用體驗。

加上此次更宣布推出採親民價位的Surface Laptop SE，藉此吸引學生使用需求，更聯合眾多OEM業者推出採用Windows 11 SE作業系統的筆電產品，顯然希望能在教育市場從Google手上搶回更多市佔。

▲微軟希望透過Windows 11 SE、Surface Laptop SE搶回更多教育市場使用佔比

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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