畫面更大了！Disney+將加入IMAX Enhanced格式 首波對應13部漫威宇宙電影

迪士尼稍早宣布，將從11月12日舉辦當天開始，將為讓首波在Disney+上架13部漫威宇宙電影 (Marvel Universe)加入支援1.90:1顯示比例的IMAX Enhanced播放格式，讓使用者能觀看更多影像範圍，而不會像一般電影院為了配合超長寬比例顯示規格，往往會將上下區塊省略。

初期加入支援IMAX Enhanced播放格式的影片，分別包含《蟻人與黃蜂女》、《復仇者聯盟：終局之戰》、《復仇者聯盟：無限戰爭》、《黑豹》、《黑寡婦》、《美國隊長：內戰》、《驚奇隊長》、《奇異博士》、《星際異攻隊》、《星際異攻隊2》、《鋼鐵人》、《尚氣與十環傳奇》、《雷神索爾3：諸神黃昏》等13部漫威宇宙電影，未來也會陸續擴展到更多在Disney+收錄內容。

相比一般電影院播放時採用的2.35:1顯示比例會犧牲上下區塊，在IMAX Enhanced播放格式採用的1.90:1顯示比例，能以更完整的畫面呈現，同時也能更符合一般大眾居家所使用播放裝置顯示比例。

另外，除了目前已經支援杜比視界、HDR10、4K解析度與杜比全景聲等，Disney+接下來也會藉由支援IMAX Enhance播放格式增加支援DTS音效技術，讓使用者能在觀看過程獲得更豐富的影音體驗。

在先前消息中，迪士尼也說明將會在11月8日至14日期間慶祝Disney+上線兩週年，針對美國等地區新用戶、回訂用戶提供每月僅7.99美元訂閱使用優惠，而在11月12日也會正式開放台灣市場服務正式上線運作。其他慶祝活動還包含可讓美國地區Disney+訂閱用戶提前30分鐘進入迪士尼樂園，並且將在11月12日在Disney+推出《小鬼當家：甜蜜之家》、《尚氣與十環傳奇》等影片。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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