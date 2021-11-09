AMD第四代EPYC伺服器處理器估明年進入市場 將針對雲原生運算打造處理器產品

揭曉加入3D V-Cache垂直快取記憶體、代號「Milan-X」的第三代EPYC伺服器，以及加速伺服器運作的Instinct MI200系列GPU之外，AMD更透露代號「Genoa」的第四代EPYC伺服器處理器所採用Zen 4架構，將以台積電5nm製程技術打造，另外也將針對雲原生運算需求打造Zen 4c架構，並且推出代號「Bergamo (註)」的伺服器處理器。

註：位於米蘭東北方約40公里處的義大利城市貝爾加莫。

依照說明，採用台積電5nm製程所打造的Zen 4架構，代號「Genoa」的第四代EPYC伺服器處理器將具備最多96組運算核心，並且原生支援DDR5記憶體與PCIe 5.0連接埠設計，同時也對應處理器之間的CXL (Compute Express Link)高速互聯協議設計，另外更針對加密安全防護功能進行提升。

▲代號「Genoa」的第四代EPYC伺服器處理器

藉由5nm製程加持，AMD表示將能使電晶體密度提高2倍，電源效率提升2倍，而運算效能更可提高1.25倍以上，並且鎖定高效能運算需求提供多款處理器設計。

▲以台積電5nm製程打造Zen 4架構

▲透過5nm製程技術使電晶體密度提高2倍，電源效率提升2倍，而運算效能更可提高1.25倍以上，並且鎖定高效能運算需求提供多款處理器設計

同時，目前第四代EPYC伺服器處理器已經開始向特定合作夥伴提供樣品進行測試，預計會在2022年依照計畫進入量產，並且順利進入市場銷售。

而對於目前越來越普及應用的雲原生應用服務發展，AMD此次更宣布同樣以台積電5nm製程技術打造名為Zen 4c的架構設計，藉此對應雲原生更大運算效能規模需求，並且針對效能及功耗佔比進行最佳化，更透過提高快取記憶體密度來提升運算效率。

▲同樣以台積電5nm製程技術打造名為Zen 4c的架構設計，藉此對應雲原生更大運算效能規模需求

Zen 4c架構預計率先應用在代號「Bergamo」的伺服器處理器，並且針對雲原生運算服務提供更高執行效能，其中最高可對應128組運算核心，支援與Zen 4架構相同指令集，同時腳位設計將比照「Genoa」採用規格，至於實際進入市場時間則會是在2023年。

▲代號「Bergamo」的伺服器處理器，並且針對雲原生運算服務提供更高執行效能，其中最高可對應128組運算核心，支援與Zen 4架構相同指令集，同時腳位設計將比照「Genoa」採用規格

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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