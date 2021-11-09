EA認為 NFT、區塊鏈會是未來遊戲發展機會
EA執行長Andrew Wilson在稍早舉辦財報電話會議中表示，NFT與區塊鏈技術將成為其日後在遊戲中持續佈局項目，同時也看好此類技術應用發展。
依照Andrew Wilson說明，藉由NFT技術讓數位內容可歸屬個人持有的應用，未來將會成為日後重點發展模式，其中包含能以此讓使用者在遊戲中交換，或是交易數位內容。
而在遊戲及服務中導入支援加密貨幣，預期也會成為EA日後重點發展項目。在近期對外招募職缺中，EA便透露希望尋求熟悉NFT與區塊鏈技術人才，藉此尋求全新市場發展機會。
不過，目前包含遊戲內容銷售、訂閱遊玩服務，以及賽事類遊戲內容依然是EA主力獲利來源，但未來更計畫透過全新項目增加不同獲利。
除了EA，包含Ubisoft日前也透露將打造應用區塊鏈技術的遊戲作品，而EPIC Games也同樣擁抱區塊鏈技術，預計會應用在日後推出遊戲內容。但Valve旗下Steam遊戲平台，目前則是禁止上架區塊鏈相關遊戲內容，原因是避免玩家濫用平台資源。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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