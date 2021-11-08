不到4千元即可入手！Motorola入門款moto e40在台上市
一年一度的「雙11」即將來臨！Motorola看準購物商機，宣布實用入門款moto e40今（8）日起在台上市，建議售價為3,990元。
根據資策會產業情報研究所（MIC）調查，3C家電是民眾在雙11期間下單的首選，佔了所有品項的33.4%。
Motorola表示，自11月9日起到活動指定通路購買moto e40，再送一副市值NT1,680元的LINE FRIENDS TWS無線藍牙耳機，超人氣LINE角色熊大和莎莉化身藍牙耳機陪你聽音樂，數量有限，送完為止！
moto e40以超值價格提供全方位的高品質體驗， 搭載6.5吋HD+螢幕支援90Hz高螢幕更新率，確保優異的視覺饗宴；並配置4,800 萬畫素主鏡頭、200 萬畫素微距和200 萬畫素景深三顆鏡頭，同時支援Quad Pixel像素四合一技術，提供4倍的低光源靈敏度，昏暗環境中也可清楚捕捉細節。同時這支手機還擁有5,000mAh 超大電池，充滿一次即可維持超過40小時的電量。
最近夯什麼
▪Pixel 6傳災情？新機發生螢幕重複開孔、綠畫面、異常閃爍
▪快刪！這151款App「會偷錢」每月扣千元 官方緊急下架
▪DIY全球首支USB-C接口iPhone 拍賣出價突破新台幣10萬元
▪五大電信門號數統計公布 只有這一家每個月維持成長
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言