不到4千元即可入手！Motorola入門款moto e40在台上市

一年一度的「雙11」即將來臨！Motorola看準購物商機，宣布實用入門款moto e40今（8）日起在台上市，建議售價為3,990元。

根據資策會產業情報研究所（MIC）調查，3C家電是民眾在雙11期間下單的首選，佔了所有品項的33.4%。

Motorola表示，自11月9日起到活動指定通路購買moto e40，再送一副市值NT1,680元的LINE FRIENDS TWS無線藍牙耳機，超人氣LINE角色熊大和莎莉化身藍牙耳機陪你聽音樂，數量有限，送完為止！

moto e40以超值價格提供全方位的高品質體驗， 搭載6.5吋HD+螢幕支援90Hz高螢幕更新率，確保優異的視覺饗宴；並配置4,800 萬畫素主鏡頭、200 萬畫素微距和200 萬畫素景深三顆鏡頭，同時支援Quad Pixel像素四合一技術，提供4倍的低光源靈敏度，昏暗環境中也可清楚捕捉細節。同時這支手機還擁有5,000mAh 超大電池，充滿一次即可維持超過40小時的電量。

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