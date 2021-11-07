Apple有線耳機「神功能」 網友紛紛喊後悔買藍芽耳機
Apple藍芽耳機AirPods掀起一股熱潮，許多民眾紛紛轉用藍芽耳機，而購買iPhone 12以後的機種也不再附送原廠有線耳機。一名網友買完AirPods後卻很後悔，爆出原因後，引起不少網友熱議。
一名網友在臉書社團「我們都是蘋果人！iPhone/Mac討論區」提及，最近買了AirPods後，翻到以前的Apple有線耳機，卻意外發現中間的凹槽不僅可以調音量、暫停播放，快速按兩下可以跳到下一首歌，三下則將歌曲從頭播放、或跳到前一首歌。原PO表示，太晚發現Apple有線耳機的神功能，更直言，兩者價格差十幾倍，「那我買Airpods幹嘛」。
許多網友也後知後覺，「那這樣我幹嘛買藍牙耳機啦，整個浪費錢啦」、「本來都還嫌棄原廠耳機很爛，沒想到它功能這麼多，真的不用買到藍牙耳機欸」、「我已經換了，原本是想說有線耳機太麻煩而已，沒想到功能這麼多」；也有網友說，Apple有線耳機還可以用來拍照、接電話。
不過，有網友認為Apple應該繼續附送有線耳機，「現在都不給了」、「iPhone12之後的都不給了，真的好可惜啊」、「支持連署iPhone14開始回歸給耳機」、「好用歸好用，現在不給原廠耳機了啊，又要花錢自己買真的哭出來」、「真的很好用啊，藍牙太貴了」。
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