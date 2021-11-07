Google位於紐約下城區的新辦公室 融合更接近自然生態設計

在後疫情時代發展中，不少公司開始將辦公室重新做了調整，而過去在辦公室內提供各類餐點、零食，或是休憩娛樂設備為名的Google，目前則是將自然環境互動概念應用在新辦公室設計，讓員工可以在工作環境中更接近自然生態。

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Google先前斥資21億美元買下位於紐約曼哈頓下城區的St.John's Terminal辦公園區，並且由設計師Rick Cook將園區設計融入自然生態，讓員工可以在喧鬧繁忙的紐約市區維持與自然生態接近。

St.John's Terminal原本是作為貨運物業用途，Google將其收購後，大量增加室外開放空間，讓員工辦公環境能與哈德遜城市廣場連接，並且與哈德遜河並行，更可遠眺位於對岸的紐澤西，建築本身則採用100%零碳排放設計，並且使用綠能運作。

由於採開放架構設計，因此這作新辦公室將與鄰近自然生態結合，甚至辦公室內還設計可讓蜜蜂儲放蜂蜜的蜂箱，讓蜜蜂能就近從位於辦公室環境的花朵採集花粉與花蜜，藉此形成自然循環，同時也能吸引鳥群居住，進而讓辦公環境能產生自然環境聲，對於員工也能帶來正向感受。

除了Google，微軟先前也開始將混合辦公形式融入園區建築設計，藉此符合員工彈性選擇進入辦公工作的使用需求，而Intel也開始將辦公室使用模式轉向以混合辦公為主的設計，並且允許員工以遠距形式辦公。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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