微軟在台灣時間11月10日舉辦以教育為主題的發表活動

微軟稍早確認，將在美國東岸時間11月9日中午12點 (台灣時間11月10日凌晨12點)舉辦以教育為主題的發表活動，預計聚焦在後疫情時代的教育模式，同時也將分享微軟目前在數位化教育應用需求提供解決方案。

若沒意外的話，微軟預期會說明如何將旗下Microsoft Teams應用在後疫情時代的遠距學習、數位教學等場景，另外也可能說明運用旗下Azure雲端服務的教育解決方案。

至於是否也會同步揭曉更多針對教育市場打造的Surface裝置，或是針對教育市場提供的Windows 11應用項目，目前暫時還無法確認。

除了提供自身服務，微軟預期也會公布與OEM業者合作打造對應教育需求的硬體設備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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