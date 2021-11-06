0元就能帶回家！三大電信iPad mini 6、iPad 9平板資費方案優惠整理

平板筆記軟體 Notability 本週二（11/2）宣布要將從原本的買斷制改為「訂閱制」，引起廣大使用者的不滿，結果 Notability 在短短幾小時後也馬上在官方部落格上表示修改制度，表示在今年 11/1 前購買的用戶們，都還是可以享有終身使用的功能

2021-11-05 09:29