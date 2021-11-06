0元就能帶回家！三大電信iPad mini 6、iPad 9平板資費方案優惠整理
8.3 吋 iPad mini 6 代、10.2 吋 iPad 9 代繼在蘋果官網開放訂購後，稍早也在電信通路販售，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信先後釋出優惠資費方案，提供 iPad 專案價 0 元起的購機選擇；其中，中華電信即日起 iPad mini 6 代、iPad 9 代同步開賣，至於台灣大哥大會先推出 iPad mini 6 代，iPad 9 代預計 12 月開賣，遠傳電信 11/6 起推出 iPad mini 6 代、iPad 9 代。
iPad mini 6 與 iPad 9 價格
iPad mini 6 代提供粉紅色、紫色、星空色、太空灰等顏色款式，共有 64GB 與 256GB 兩種容量版本，Wi-Fi 版建議售價分別為 14,900、19,400 元，Wi-Fi + 行動網路版（5G 版）則是 19,400、23,900 元。
iPad 9 代僅有銀色、太空灰款式，同樣擁有 64GB 與 256GB 兩種容量版本可以選擇，Wi-Fi 版建議售價分別為 10,500、15,000 元，Wi-Fi + 行動網路版（4G 版）則是 14,500、19,000 元。
iPad mini 6 與 iPad 9 電信方案
中華電信
台灣大哥大
遠傳電信
《原文刊登於合作媒體interface，聯合新聞網獲授權轉載。》
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