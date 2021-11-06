快訊

北市信義商圈夜店復業 警方凌晨大規模臨檢

入秋最強冷空氣下周一起南下 吳德榮：最低溫探至12度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

0元就能帶回家！三大電信iPad mini 6、iPad 9平板資費方案優惠整理

聯合新聞網 / interface

8.3 吋 iPad mini 6 代、10.2 吋 iPad 9 代繼在蘋果官網開放訂購後，稍早也在電信通路販售，中華電信台灣大哥大遠傳電信先後釋出優惠資費方案，提供 iPad 專案價 0 元起的購機選擇；其中，中華電信即日起 iPad mini 6 代、iPad 9 代同步開賣，至於台灣大哥大會先推出 iPad mini 6 代，iPad 9 代預計 12 月開賣，遠傳電信 11/6 起推出 iPad mini 6 代、iPad 9 代。

iPad mini 6 與 iPad 9 價格

iPad mini 6 代提供粉紅色、紫色、星空色、太空灰等顏色款式，共有 64GB 與 256GB 兩種容量版本，Wi-Fi 版建議售價分別為 14,900、19,400 元，Wi-Fi + 行動網路版（5G 版）則是 19,400、23,900 元。

iPad 9 代僅有銀色、太空灰款式，同樣擁有 64GB 與 256GB 兩種容量版本可以選擇，Wi-Fi 版建議售價分別為 10,500、15,000 元，Wi-Fi + 行動網路版（4G 版）則是 14,500、19,000 元。

iPad mini 6 與 iPad 9 電信方案

中華電信

台灣大哥大

遠傳電信

《原文刊登於合作媒體interface，聯合新聞網獲授權轉載。》

中華電信 遠傳電信 台灣大哥大 資費 iPad mini iPad

延伸閱讀

等到了！iPad Mini 6 Wi-Fi版無預警開賣 果粉搶翻這新色

免萬元小米平板5來了！120Hz螢幕更新率和靈感觸控筆 亮點、痛點一次看

iPad mini 6螢幕傳「果凍滾動」災情？蘋果說是正常現象 但會嘗試修復

五大電信門號數統計公布 只有這一家每個月維持成長

相關新聞

0元就能帶回家！三大電信iPad mini 6、iPad 9平板資費方案優惠整理

8.3 吋 iPad mini 6 代、10.2 吋 iPad 9 代繼在蘋果官網開放訂購後，稍早也在電信通路販售，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信先後釋出優惠資費方案，提供 iPad 專案價 0 元起的購機選擇；其中，中華電信即日起 iPad mini 6 代、iPad 9 代同步開賣，至於台灣大哥大會先推出 iPad mini 6 代，iPad 9 代預計 12 月開賣，遠傳電信 11/6 起推出 iPad mini 6 代、iPad 9 代。

Netflix首推手機遊戲！《怪奇物語》等5款 安卓先體驗

Netflix周二首次推出手機遊戲，這家影音串流巨擘進軍新業務，是為了找到其他能贏得和留住用戶的方法。

macOS更新爆災情！舊款MacBook傳安裝Monterey後變磚「無法開機」

許多 MacBook Pro 使用者反應安裝完 macOS Monterey 後出現「電腦開機後螢幕黑掉」、「電腦無法開機」、「無法充電沒有任何硬碟運轉聲音」等問題，少部分的 iMac、Mac mini 也遇到類似的狀況。

筆記軟體Notability突改訂閱制引爆負評 火速轉彎「11/1前購買終身免費」

平板筆記軟體 Notability 本週二（11/2）宣布要將從原本的買斷制改為「訂閱制」，引起廣大使用者的不滿，結果 Notability 在短短幾小時後也馬上在官方部落格上表示修改制度，表示在今年 11/1 前購買的用戶們，都還是可以享有終身使用的功能

實機動眼看！DJI Mavic 3系列空拍機換上哈蘇鏡頭、支援蘋果ProRes

DJI宣布推出換上哈蘇 (Hasselblad)4/3 CMOS感光元件、可拍攝5.1K畫質、蘋果ProRes規格影片內容的新款空拍機Mavic 3系列，分別推出標準款Mavic 3與進階版Mavic 3 Cine。

蘋果第6代iPad mini來了 台灣大專案價0元帶回家

台灣大哥大（3045）今（5）日正式開賣蘋果全新第6代iPad mini，同時宣布將於下周開始銷售第9代iPad。台灣大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。