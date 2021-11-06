AMD更新Radeon Pro V620專業顯示卡 鎖定雲端虛擬化應用

AMD稍早更新Radeon Pro V620專業顯示卡，主要對應雲端虛擬化應用加速需求打造，因此在外觀上並未提供任何顯示輸出連接埠。

以規格來看，Radeon Pro V620幾乎是以Radeon RX 6800XT調整而來，本身採用RDNA2顯示架構、Navi 21顯示核心、72組運算元件、4608組流處理器、72組光追加速元件，以及128MB暫存記憶體設計，但核心運作時脈提高至2.2GHz，而單精度浮點運算最高可達20.28TFLOPS，半精度浮點運算最高則可達40.55TFLOPS，運作功率則在300W。

另外，顯示卡上的記憶體模組升級為32GB GDDR6規格，支援ECC錯誤校正功能，對應256位元頻寬，對應16GHz運作時脈，傳輸速率則可達512GB/s，在虛擬化應用部分則支援SR-IOV技術，讓使用者能在虛擬化環境確保使用數據安全。

相較先前推出的Radeon Pro V520，此次推出的Radeon Pro V620可對應更高顯示運算效能，藉此對應市場越來越普及的雲端虛擬化應用需求，例如雲端工作環境、串流遊戲，或是雲端協作運算等使用場景。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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