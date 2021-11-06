實機動眼看！DJI Mavic 3系列空拍機換上哈蘇鏡頭、支援蘋果ProRes

更新：DJI台灣代理商聯強國際很快在台實際展示Mavic 3系列實機，並且確認將在今日 (11/5)下午三點開放PChome 34h、momo旗艦館、法雅客等通路銷售。

▲Mavic 3系列採用哈蘇客製化L2D-20c航拍相機模組，對應原生2000萬畫素解像力與24mm等效焦距、f/2.8-f/11可變光圈設計，同時支援VDAF視覺對焦技術與哈蘇自然色彩呈現設計，並且支援更寬廣的動態範圍，另外更支援28倍數位變焦，最遠能以162mm焦段與f/4.4光圈形式的長焦鏡頭

▲針對抗風設計，此次在Mavic 3系列強化旋翼結構，同時也能方便收納放進背包攜帶

▲透過前方鏡頭以視覺識別方式進行主動避障

▲配置在機身背面的視覺鏡頭，同樣用於避障判斷

▲Mavic 3系列

宣布推出換上哈蘇 (Hasselblad)4/3 CMOS感光元件、可拍攝5.1K畫質、蘋果ProRes規格影片內容的新款空拍機Mavic 3系列，分別推出標準款Mavic 3與進階版Mavic 3 Cine。

規格部分，Mavic 3系列採用哈蘇客製化L2D-20c航拍相機模組，對應原生2000萬畫素解像力與24mm等效焦距、f/2.8-f/11可變光圈設計，同時支援VDAF視覺對焦技術與哈蘇自然色彩呈現設計，並且支援更寬廣的動態範圍，相機本身更支援28倍數位變焦，最遠能以162mm焦段與f/4.4光圈形式紀錄影像，同時也支援拍攝最佳化面的大師鏡頭功能。

錄影部分，分別支援5.1K解析度影片、DCI 4K/120fps慢動作錄影，以及蘋果ProRes 422 HQ錄影規格與10位元D-Log格式影片，其中僅Mavic 3 Cine支援蘋果ProRes 422 HQ錄影規格，並且內建1TB SSD作為資料存放使用，而Mavic 3則對應10位元D-Log格式影片紀錄。

而飛行功能部分，則支援以視覺感測元件及演算法提供的全向避障，不僅能自動閃避不同方位的障礙物，更能主動規劃安全飛行路線，並且能更安全地規劃自動返回合適停降點路線。至於在拍攝部分則可藉由APAS 5.0物體自動識別追蹤物體，並且在自動追蹤過程維持自動避障功能。

另外，在電池續航表現部分更將時間拉長至46分鐘，並且對應長達15公里影像傳輸距離，可對應1080P/60fps規格影片內容即時傳輸，亦可透過DJI Cellular圖傳模組實現4G網路等級影像傳輸效率，此次在Mavic 3也支援Wi-Fi 6無線網路連接。

隨著Mavic 3系列推出，DJI也同步推出新款結合螢幕的DJI RC Pro控制器，同樣可對應15公里圖傳連接距離，另外更配合鏡頭可拆換特性，額外提供對108度超廣角拍攝的鏡頭模組，甚至可加裝ND減光濾鏡。

建議售價部分，Mavic 3將以新台幣62000元價格銷售，搭配包含三顆電池、充電管家、多功能收納包與ND減光濾鏡等配件的暢飛套件組，則會以新台幣79000元價格銷售，至於包含Mavic 3 Cine的大師套裝組則會以新台幣147000元價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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