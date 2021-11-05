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筆記軟體Notability突改訂閱制引爆負評 火速轉彎「11/1前購買終身免費」

聯合新聞網 / 電獺少女

（好險）

平板筆記軟體 Notability 本週二（11/2）宣布要將從原本的買斷制改為「訂閱制」，引起廣大使用者的不滿，結果 Notability 在短短幾小時後也馬上在官方部落格上表示修改制度，表示在今年 11/1 前購買的用戶們，都還是可以享有終身使用的功能

先來講 Notability，如果你平時有在用 iPad 做筆記的一定有聽過，Notability 除了有基本的筆記功能之外，還可以一邊做筆記一邊錄音，對於大學生來說很方便，或是在開會時需要錄音做筆記也很實用， Notability 原本的價格為 290 元，購買後即可終身使用。不過官方卻在本週二時宣布，要將收費方式改為訂閱制，年費一年為 14.99 美元（約新台幣 416 元）而引起爭議，對此官方也緊急在今天更改規定，表示只有新用戶適用年費的訂閱方案，如果你是在 11/1 前就購買的舊用戶的話，將能繼續享用所有功能，未來不會需要再額外繳費

另外像是 GoodNotes 也是一款蠻多平板使用者愛用的筆記軟體，在書寫上除了有不錯的流暢度之外，也內建了許多豐富的模板和功能，讓做筆記彈性和自由度更高。不知道是不是因為看到隔壁棚 Notability 改訂閱制的關係，GoodNotes 今天也悄悄在官方推特上宣布推出 48 小時的限定折扣優惠，並在貼文上說：「我們更容易做出選擇了」，臺灣 App Store 的價格也從原本的 270 元改為 130 元

不過 Notability 也解釋說，會修改方案其實和公司規模不大有關，基於營運成本的考量，可能無法提供給所有的用戶終身免費的功能服務，才會將原本的買斷制改為一年收費的訂閱制，同時也對先前就已經訂購買的舊用戶們表示歉意。最後要說其實目前有蠻多款熱門好用的平板筆記軟體，大家可以依照自己日常做筆記的需求和用途，來做選擇最適合自己的筆記軟體！

（新聞來源：Notability BlogGoodNotes Twitter

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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