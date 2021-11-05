蘋果A16處理器將改用4nm製程量產？台積電回應了

針對報導指稱因為台積電的3nm製程發展進度無法趕上蘋果明年預計推出的A16 Bionic (暫稱)處理器量產時程，因此可能轉以4nm製程技術生產的說法，台積電強調3nm製程技術推展將維持既有進度，不對市場傳聞作任何評論。

在先前說明中，台積電將在2022年進入3nm製程量產階段，但隨著生產成本增加、生產良率等因素考量，仍可能讓蘋果評估實際製作產品效益，進而轉向以5nm製程為基礎改良的4nm製程技術。

同時，以目前製程技術推進發展來看，即便三星也已經著手佈局3nm製程技術推進，但相比台積電發展腳步似乎仍有一段差距，因此可能不會成為蘋果在製程技術採用備案。

相較3nm製程，以5nm製程為基礎改良的4nm製程技術相對穩定，同時也因為製程技術相對成熟，使得生產成本相對低廉，因此若以此製程生產蘋果下一款處理器，或許較為保險作法。

不過，依照過往蘋果作法來看，若台積電的3nm製程技術能符合要求情況下，依然會最快時間採用，並且用於旗下新款處理器產品，預期會率先應用在新款iPad機種，同時也會用於新款iPhone產品。

除了蘋果，先前也有消息指稱Intel同樣計畫透過台積電3nm製程量產處理器產品，但並未獲得證實。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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