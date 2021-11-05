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蘋果新職缺內容又出現「homeOS」 可能統整Apple TV、HomePod使用體驗

聯合新聞網 / 楊又肇

今年6月就已經在對外招募人才資訊中提及的「homeOS」內容，稍早再次出現在蘋果於聖地牙哥的新職缺描述內

目前仍無法確認「homeOS」具體細節，但不少看法認為有可能未來會應用在新款HomePodApple TV裝置，並且作為HomeKit裝置連接中樞使用。

蘋果現在用於Apple TV的作業系統名稱為tvOS，而用在HomePod產品的作業系統則是audioOS，其中tvOS是以iOS為基礎調整打造，audioOS則是以tvOS簡化調整，更適合智慧音箱產品使用。

或許是基於避免讓作業系統分支版本過多，因此蘋果計畫以新版「homeOS」作為統整，讓Apple TV與HomePod產品能採用相同作業系統。

不過，蘋果並未對「homeOS」相關資訊作回應，暫時還無法確認此款作業系統未來是否會成為實際應用產品，而相關職缺資訊目前也已經被下架。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple TV HomePod

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