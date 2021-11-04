Vivobook 13 Slate OLED 結合平板、筆電及手寫筆完整體驗

華碩稍早揭曉採13.3吋OLED螢幕，並且對應平板、筆電二合一使用體驗的Vivobook 13 Slate OLED，強調能對應各類使用模式，甚至似乎還可能搭載Intel即將推出的新款筆電處理器。

在此次發表活動中，華碩僅透露將採用Intel以四核心架構打造的處理器，但並未透露具體細節，似乎有可能是Intel日前透露即將揭曉的第12代Core系列筆電處理器，同樣採用Alder Lake代號名稱。

硬體規格方面，Vivobook 13 Slate OLED採用13.3吋OLED螢幕，支援Dolby Vision，並且符合VESA DisplayHDR True Black 500設計，以及德國萊茵抗藍光認證，支援10.7億色彩顯示與0.2毫秒反應時間，最高亮度則可對應550nits，另外也對應1000000:1顯示對比，以及更深邃的黑色表現。

而本身採用平板裝置形式設計，並且採795公克輕薄機身設計，背面可透過磁吸設計腳架站立，除了對應170度無段角度調整，更可透過腳架切角快速讓Vivobook 13 Slate OLED以直向形式站立，方便使用者觀看網頁內容，或是直向呈現影像。

聲音部分則支援四組擴音喇叭，並且支援智慧降噪功能，或是凸顯說話人聲部分。

加上同樣以磁吸方式接合的鍵盤配件，則可讓Vivobook 13 Slate OLED對應傳統筆電使用模式，同時鍵盤本身對應全尺寸設計，同時對應充足的按鍵間距與壓按行程設計，讓使用者能更輕鬆敲打輸入文字。另外，鍵盤配件上的觸控板面積更增加50%面積，讓使用者更容易觸控操作。

其他部分，則是加入可更換不同筆觸硬度配件的Asus Pen 2.0設計，讓使用者更方便透過書寫方式進行繪畫、數位簽名等。而記憶體則最高搭載8GB規格，儲存容量則最高可達256GB (入門款式為4GB記憶體與128GB儲存容量)，視訊鏡頭則採用500萬畫素設計，主相機則對應1300萬畫素規格。

至於電力部分，Vivobook 13 Slate OLED搭載50Wh規格電池約可對應9小時電池續航表現，透過65W有線快衝即可在39分鐘內將電力充至60%，透過USB連接埠更可藉由一般行動電源幫此款筆電充電，而同樣可透過USB-C連接埠充電的Asus Pen 2.0，則可在半小時內充入對應140小時使用時間電量。

作業系統則預設搭載微軟windows 11家用版，同時華碩更強調藉由Intel Bridge技術，將能讓使用者順利透過Windows 11使用Android平台app，藉此增加使用便利性與服務多元性。

建議售價方面，Vivobook 13 Slate OLED將從599美元起跳價格銷售，預計會從11月在全球市場推出。另外，華碩也與Steven Harrington及Philip Colbert兩名藝術家合作，預計會在明年出推出聯名限量版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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