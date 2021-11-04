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聯想推出創作者筆電ThinkBook Plus 鍵盤區搭載手寫觸控設計

聯合新聞網 / 楊又肇

相較華碩過去在ZenBook Duo加入橫式、超寬比例設計的觸控螢幕設計，聯想接下來預計推出的新款17吋創作筆電ThinkBook Plus，顯然會將小尺寸觸控螢幕放在筆電鍵盤右側，讓創作者能直接透過觸控螢幕進行手繪等操作。

目前暫時還無確認此款筆電具體細節，同時也不確定是否會在11月間對外公布，或是等到明年初恢復實體形式舉辦的CES 2022期間才會亮相。

以設計定位來看，此款筆電應該是針對創作者使用需求打造，因此在右側加入可對應手寫筆繪圖使用設計，而相關技術應該還是源自Wacom。

至於處理器是否會直接採用Intel與桌機同樣採代號Alder Lake的第12代Core系列規格，依然要等聯想方面正式揭曉。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

筆電 聯想 觸控

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