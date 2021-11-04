Galaxy Watch 4、Galaxy Buds 2登台 與日法混血品牌合作視覺
上個月才剛宣布與日法混血品牌Maison Kitsuné合作，分別推出加入Maison Kitsuné品牌著名狐狸圖像視覺設計的Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Edition，以及Galaxy Buds 2 Maison Kitsuné Edition，今日 (11/3)正式在台實際展示，預計在於台灣市場銷售。
日法混血品牌Maison Kitsuné是由Gildas Loaëc和Masaya Kuroki於2002年創立，並且以狐狸頭像作為品牌代表性圖示，因此在Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Edition，以及Galaxy Buds 2 Maison Kitsuné Edition身上，都會看見狐狸圖像的視覺設計。
其中，Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Edition從外盒包裝、充電配件，以及錶帶均加入Maison Kitsuné品牌的狐狸圖像視覺設計，甚至也加入客製狐狸錶面設計，而錶帶更以摟空設計凸顯狐狸身影。
而Galaxy Buds 2 Maison Kitsuné Edition也在外盒設計加入Maison Kitsuné品牌狐狸圖像視覺設計，同時在充電盒、充電線也可看見狐狸身影，甚至左右兩組耳機更可組成一隻狐狸，而充電盒保護殼更採用狐狸頭像設計。
至於硬體規格部分，兩款以Maison Kitsuné Edition穿戴裝置並未採用不同設計，與標準版Galaxy Watch 4與Galaxy Buds 2完全相同。
Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Edition與Galaxy Buds 2 Maison Kitsuné Edition已經在10月25日，開放透過指定三星體驗館及三星商城限量開賣，並且預計11月中下旬陸續出貨。至於日前同步揭曉結合Bespoke多彩設計概念的Galaxy Z Flips 3及Galaxy Watch 4 Bespoke Edition，目前則暫時未有在台推出計畫。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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