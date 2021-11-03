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macOS更新爆災情！舊款MacBook傳安裝Monterey後變磚「無法開機」

聯合新聞網 / INSIDE
Photo Credit：MacOS Monterey public beta: How to install now
Photo Credit：MacOS Monterey public beta: How to install now

許多 MacBook Pro 使用者反應安裝完 macOS Monterey 後出現「電腦開機後螢幕黑掉」、「電腦無法開機」、「無法充電沒有任何硬碟運轉聲音」等問題，少部分的 iMac、Mac mini 也遇到類似的狀況。

蘋果近期傳出嚴重的軟體更新災情！自上個禮拜蘋果推出最新版本的 macOS Monterey 後，這兩天在推特上有許多網友表示更新完電腦直接變磚，甚至無法開機。

此次 macOS Monterey 更新事件波及多為舊款的蘋果電腦使用者，從網路上蒐集到的網友回報中，受影響的電腦包含 2018 到 2020 年款的 MacBook Pro、2015 年款 MacBook Air、2017年款 iMac，而蘋果尚未對外公佈有哪些版本的電腦安裝會有問題。

macOS Monterey 更新重災區指向舊版本 MacBook Pro，新款 Apple M1 Mac 未受影響

約莫一個禮拜前，蘋果替新款 14 吋和 16 吋 MacBook Pro 推出專屬 macOS Monterey ，似乎有意取代舊版本的 macOS Big Sur。不過這項改動卻連帶影響到舊款的 Mac 電腦，許多的 MacBook Pro 使用者反應安裝完 macOS Monterey 後出現「電腦開機後螢幕黑掉」、「電腦無法開機」、「無法充電沒有任何硬碟運轉聲音」等問題，另外少部分的 iMac、Mac mini 也遇到類似的狀況無法正常啟動電腦。

macOS Monterey 更新後的第二項災情：USB Hub 無法運作

這次 macOS Monterey 更新一波未停一波又起，部分 Mac 使用者在更新後 USB Hub 連接埠轉接工具無法使用，以致於仰賴轉接的使用者連結滑鼠、鍵盤、軌跡球沒有任何反應，甚至是 USB-C 連接埠轉插充電線有些使用者只能充電（也有部分無法充電）、無法傳輸資料等問題。

《本文作者Archer，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果電腦 macOS Monterey MacBook iMac Mac Mini

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