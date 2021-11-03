Microsoft 365結合元宇宙元素 能透過虛擬人像、環境參與線上討論

在此次同樣以線上形式舉辦的Ignite 2021活動中，微軟也宣布將元宇宙 (metaverse)元素應用在Microsoft 365服務內，將可讓使用者透過2D或3D形式線上會議形式進行討論，同時也能在不方便開啟相機鏡頭時，透過虛擬人像代表個人「露面」，甚至可以透過人工智慧識別模擬個人動作及手勢參與互動，或是進行簡報。

源自Microsoft Mesh的元宇宙應用功能

此次介紹的個人化虛擬人像，除了可以透過客製化打造代表個人的形象之外，更可透過人工智慧方式與使用者動作、手勢連動，當使用者不方便開啟視訊鏡頭加入會議時，即可藉由虛擬人像代表自己露面，並且參與線上會議互動或進行簡報。

另外，為了能讓線上會議更具沉浸感，微軟此次也提出虛擬化的沉浸場景，讓使用者能透過會議室、設計中心、交誼廳或茶水間等虛擬環境與線上同事、工作夥伴討論事情，甚至企業行號也能將實體辦公室場景融入虛擬環境設計，讓員工透過線上討論時更有回到辦公室的感覺。

強化Microsofte Teams功能

為了推動後疫情時代的混合辦公型態，微軟此次也宣布更新Microsoft Teams功能，其中包含強化線上討論時的舉手發問可見度、讓行動裝置參與會議的使用者更方便觀看訊息，另外更宣布與Yealink、羅技所打造會議設備深度整合。

針對目前會透過各類線上會議服務進行討論情況，微軟此次也宣布將開放Zoom、Cisco會議系統使用者能直接參與透過Microsoft Teams舉辦會議，預計明年將繼續加入支援Bluejeans與GoToMeeting系統整合，讓線上會議可以變得更簡單。

在Microsoft Teams服務部分，微軟計畫透過共享頻道 (shared channel)、共享討論 (chared chat)，讓企業更方便透過Microsoft Teams服務統整與外部業者線上討論、共事內容。

而微軟更宣布在Microsoft Teams服務整合Cvent所提供會議及活動管理相關技術，讓使用者可以藉由Microsoft Teams服務舉辦各類線上研討或展演活動，同時也能透過名為「演員休息室」 (green room)的功能，在線上會議正式開始前，可讓負責簡報人員跟主持人預先核對活動流程、問答內容，或是預先提供分享資料等。

同時，微軟也將諸如Atlassian Jira Cloud、SAP與ServiceNow等第三方服務帶到Microsoft Teams，並且重新打造Microsoft Teams Store使用介面，讓使用者能更方便找到合適第三方服務。

新增Microsofte Loop功能

至於此次新增加的Microsofte Loop功能，則分別以Loop components、Loop pages，以及Loop workspaces三部分構成。

其中，Loop components包含使用者討論內容、投票結果，以及進度追蹤，而Loop pages則可將Loop components內容逐一關聯，尤其可應用在特定執行項目、討論計畫，讓參與人員可一目了然，至於Loop workspaces則可呈現計畫中不同部門負責各類事項的工作同仁，或是外部業者，方便參與計畫的人更容易知曉特定事項應該找誰追蹤進度。

其他更新部分，則包含強化與Microsoft Viva服務整合，同時也能相容新版Windows 11作業系統，以及微軟藉由Azure雲端平台推動的Windows 365 Cloud PC使用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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