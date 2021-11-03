華為申請「S-Tag」名稱商標 可能計畫跟進推出定位配件
依照名稱商標註冊內容來看，華為似乎準備推出名為「S-Tag」的定位設備，有可能跟進蘋果、三星推出定位標籤配件，或是打造手環般的可定位裝置。
從華為在歐盟智慧財產局 (EUIPO,European Union Intellectual Property Office)申請名稱商標「S-Tag」描述內容顯示，分別將應用在智慧手錶、智慧眼鏡、智慧戒指、電腦程式、可下載的電腦軟體程式、可穿戴活動追蹤器、計步器、智慧手機、量測儀器、用於醫學分析儀器等，因此「S-Tag」同時也可能會是一款可穿戴追蹤裝置。
但從名稱來看，華為推出可追蹤使用的標籤配件可能性較高，藉此跟進蘋果、三星產品發展腳步，甚至跟上OPPO、小米等中國業者同樣計畫推出定位標籤配件的市場佈局。
不過，目前華為、OPPO、小米都還沒有推出此類產品，因此也可能是先申請名稱專利作準備，但不見得會推出實際產品，主要還是會觀察市場實際需求。
▲ (圖／擷自Letsgodigital網站)
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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