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明年新款iPhone及Apple Watch 傳加入車禍偵測、自動報警功能

聯合新聞網 / 楊又肇

消息指稱，蘋果計畫在明年推出的新款iPhoneApple Watch加入車禍檢測功能，並且能在事故發生時自動協助撥打911報警 (美國境內報警電話為911)。

華爾街日報引述消息來源表示，蘋果將會在明年推出的新款iPhone及Apple Watch加入車禍檢測功能，並且加入自動報警功能。

此項功能會使用iPhone或Apple Watch內的動態加速器等感測元件，藉此判斷使用者是否有不正常被撞擊情況。類似功能，如同蘋果更早之前就已經推出的跌倒偵測機制，當Apple Watch偵測使用者有不正常傾倒、跌落情況，隨即會在錶面顯示詢問是否安好訊息，若使用者一直未能點按螢幕做出回應，系統就會判斷使用者失去意識，或是無法行動，進而自動撥打911報警，並且通知使用者預先設定的緊急聯絡人。

而消息人士表示，蘋果在過去一年透過iPhone及Apple Watch匿名分享數據，累積收集超過1000萬組疑似車輛碰撞事故時的位移改變或鎮幅度等動數據，以及在此類數據產生時，隨即出現報警通話的情況，藉此確認哪些數據產生時，可能代表使用者發生車禍。

不過，蘋果方面並未對華爾街日報報導作回應。

除了蘋果，Google在2019年推出的Pixel 4也開始加入車禍檢測功能，一樣是透過手機上的感測元件判斷使用者是否出現不正常撞擊，並且能自動撥打電話報警，同時發送事故所在位置資訊，讓警方單位可以更快抵達事故現場協助處理。

另外，Uber也已經在旗下服務加入名為Ride Check的安全功能，同樣藉由手機內部感測元件判斷乘坐車輛是否發生碰撞事故，一旦系統判斷乘客搭乘車輛發生事故，將會提醒乘客撥打電話報警。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

車禍 華爾街 iPhone Apple Watch

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