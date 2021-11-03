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Beats Fit Pro真無線耳機售價曝光 增加更多AirPods應用功能

聯合新聞網 / 楊又肇

今年6月推出新款真無線耳機Beats Studio Buds之後，Beats稍早接續推出名為Beats Fit Pro的真無線耳機。

形式上，Beats Fit Pro與Beats Studio Buds有些相似，但前者額外增加耳架設計，讓使用者在配戴時增加穩定性，一樣搭載IPX4等級防水，以及可讓耳機快速配對、在不同裝置間切換使用的蘋果H1晶片。

耳機本體重量則增加為5.6公克，比Beats Studio Buds的耳機本體略重一些，另外則是加入支援直接喚醒Siri數位助理服務、支援自適應EQ、空間音訊、動態頭部追蹤，以及音訊共享等功能，本身也能透過iOS中的尋找功能定位，或是透過鄰近的iOS裝置協助追蹤。

而識別使用者是否配戴耳機的方式，與AirPods 3一樣是透過膚測感測元件判斷，因此比先前AirPods透過光源感測方式判斷耳機是否被配戴，會有更準確的判斷效果。此外，Beats Fit Pro更支援可即時調整的主動降噪功能，另外也能手動切換為通透模式。

耳機電池續航時間可達6小時，搭配充電盒則可達21小時使用時間，電池盒僅支援USB-C充電，並未加入無線充電功能，但是可透過Fast Fuel快充在5分鐘內充入1小時使用電力。

此款耳機亦可與Android裝置連接使用，只是就無法像iOS裝置可透過快速連接方式使用，必須額外透過Beats app設定才能完成配對。

建議售價方面，Beats Fit Pro將以199.99美元價格上市，分別推出白色、黑色、灰色與紫色款式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 真無線藍牙耳機

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